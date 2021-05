Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Wear OS-smartwatch- gebruikers krijgen eindelijk een manier om naar offline muziek en podcasts van Spotify te luisteren, met de functie die wordt beschreven als onderdeel van Google I / O 2021.

De langverwachte offline streaming is niet beschikbaar gemaakt in de nieuwste release - waarin Samsung zijn Tizen-software heeft zien samenvoegen met Wear OS - maar Spotify gaf tijdens de I / O-presentatie aan dat de functie in de maak was.

Het zou Wear-gebruikers in staat moeten stellen hun telefoon achter te laten en toch te genieten van alle voordelen van hun gekoppelde Spotify-account. Het is iets dat al lang beschikbaar is voor Samsung- en Garmin-horloges - en zelfs voor Apple Watch-bezitters, vanaf eind 2020, op voorwaarde dat de iPhone een internetverbinding heeft en de Watch een mobiel abonnement heeft.

Nu is het Wear-besturingssysteem van Google aan het inhalen en de offline muziekondersteuning stopt niet met Spotify. De eigen YouTube Music van de zoekmachine-gigant krijgt ook een langverwachte beetje native ondersteuning voor het smartwatch-platform.

En aangezien Google belooft dat dit nieuwe tijdperk van Wear OS, met de hulp van Samsung, snellere prestaties, een langere batterijduur en eenvoudigere tools voor app-ontwikkelaars zal opleveren, kan dit het begin zijn van frequentere updates voor het platform.

"Nieuwe tools, zoals een Tiles API en een wijzerplaatontwerpeditor gemaakt door Samsung, maken het een fluitje van een cent om nieuwe ervaringen op wearables te ontwikkelen", stelde Google voor in een blogpost waarin de nieuwe veranderingen werden beschreven.

"Nieuwe en herbouwde apps van ontwikkelaars zoals Strava, Adidas Running, Bitmoji en nog veel meer komen naar het platform."

Gezien hoe ver Google momenteel achterloopt op Apple op het gebied van smartwatch-inzetten, is het simpelweg inhalen van langverwachte functies zoals Spotify-app-ondersteuning de enige plek om te beginnen.

En hoewel het vooruitzicht van het verenigen van Wear OS en Tizen misschien wel de meest opwindende ontwikkeling in de smartwatch-industrie sinds een half decennium is, begint het echte werk om watchOS over te halen nu - en zal doorgaan met OEMs die ook op zoek zijn naar de nieuwe iteratie.

Kom hier terug wanneer de Spotify-update op Wear OS terechtkomt, want we zullen precies uitleggen hoe je het moet gebruiken.

Geschreven door Conor Allison.