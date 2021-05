Google Wear OS-update: wat is er nieuw in het uniforme platform?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Terwijl Google op I / O 2021 het podium betrad om te bespreken wat volgens haar de volgende evolutie van mobiel computergebruik is: de smartwatch.

In een presentatie van acht minuten schetste het de grootste update van Wear OS ooit , waarbij het werd beschreven als een verenigd platform dat mogelijk werd gemaakt dankzij een nieuw partnerschap met Samsung, dat effectief zijn eigen Tizen OS verlaat om Google te helpen Wear OS uit te bouwen. voor toekomstige smartwatches.

Google zei dat het zich concentreerde op drie belangrijke gebieden bij het werken aan de nieuwste update voor Wear OS. Dit zijn:

Draag OS x Tizen: een uniform platform bouwen met Samsung en het voor ontwikkelaars gemakkelijker maken om apps te bouwen Nieuwe functies en ontwerp: een geheel nieuwe consumentenervaring creëren, inclusief updates voor Google-apps Fitbit-integratie: het leveren van een gezondheids- en fitnessdienst van wereldklasse via de nieuwste aanwinst van Google, Fitbit

Google

Google leidde zijn presentatie over het nieuwe Wear OS door eerst te praten over de samenwerking met Samsung, waarmee het al sinds de begindagen van Android een lange geschiedenis van samenwerking heeft. Nu combineren ze hun twee draagbare besturingssystemen, Wear OS en Tizen, tot een uniform platform. Google zei dat het nieuwe besturingssysteem gericht zal zijn op "snellere prestaties, een langere batterijduur en een bloeiende ontwikkelaarsgemeenschap".

Wear OS zou dus sneller en minder energie-intensief moeten zijn. Meer specifiek starten apps tot 30 procent sneller op en verlopen animaties en overgangen nu "superglad". Google zei dat het ook "profiteerde van kleinere kernen met een lager energieverbruik", zodat Wear OS de hartslagsensor continu kon laten werken en je beter je activiteit overdag of je slaap s nachts kunt volgen, terwijl je tegelijkertijd genoeg batterij bespaart om de volgende te gebruiken dag.

Ten slotte, door Wear OS en Tizen te combineren, zei Google dat ontwikkelaars nieuwe apps voor de Google Play Store kunnen bouwen met een enkele set APIs. Gebruikers zullen natuurlijk ook kunnen genieten van Google-apps en -services zoals Google Maps - ook op "het volgende Samsung Galaxy-horloge", plaagde Google.

Google

Google zei dat het de afgelopen zeven jaar veel heeft geleerd over wearables sinds Wear OS debuteerde, en met dat in gedachten heeft het een nieuwe ervaring opgebouwd.

Wat je ook doet, Google zei dat je toegang hebt tot snelkoppelingen naar belangrijke functies en meteen kunt overschakelen naar een andere app. Laten we zeggen dat je met Strava werkt, je kunt gewoon dubbel drukken om over te schakelen naar de laatste app, Spotify, om een nieuw nummer op te zetten, en dan kun je meteen terugschakelen.

Een van de voordelen van het gebruik van een horloge via een telefoon is dat het nuttige, overzichtelijke informatie weergeeft die slechts een veegbeweging verwijderd is op een wijzerplaat.

Google verdubbelt dat dus door zijn verzameling tegels uit te breiden. Dankzij de nieuwe Tiles API kan elke ontwikkelaar nu een tegel maken, waardoor mensen veel meer manieren hebben om hun carrousel op het startscherm aan te passen. Er stond dat je je volgende vergadering en het weer kon bekijken en dan de Calm Tile kon laden om te ontspannen.

Ten slotte heeft Google de wearables-app-ervaring vernieuwd via Material Design en uitgebreide mogelijkheden, te beginnen met apps van Google.

Dit omvat zaken als stapsgewijze navigatie in Google Maps wanneer u uw telefoon achterlaat, Google Pay in 37 landen kunnen gebruiken of muziek downloaden om offline te luisteren in de YouTube Music-app, zelfs zonder uw telefoon.

Last but not least verwelkomde Google het nieuwste lid van de familie bij Wear: Fitbit. Gezondheid en fitness zijn kernfuncties voor moderne wearables en Fitbit is wereldberoemd om zijn fitnessvolgsysteem. Sinds Google Fitbit heeft overgenomen, heeft het alleen maar zin om het beste van Fitbit naar Wear OS te brengen en vice versa.

Google zei dat het van plan is om de populairste functies van Fitbit die beschikbaar zijn in Wear OS-horloges te integreren, inclusief de mogelijkheid om je gezondheid gedurende de dag te volgen. In de toekomst zal Fitbit zelfs "premium smartwatches op basis van Wear" bouwen die zijn gezondheidsexpertise combineren met de ambient computing-mogelijkheden van Google.

Google zei dat we konden verwachten dat deze "updates" voor Wear OS in de herfst / herfst 2021 van start zouden gaan.

Bekijk de blogpost van Google over het nieuwe Wear-besturingssysteem voor meer informatie. Je kunt ook Google I / O 2021 hierboven bekijken - de Wear OS-sectie begint om 1:29.

Beste smartwatch 2021 beoordeeld: Top smartwatches die vandaag verkrijgbaar zijn Door Britta O'Boyle · 22 januari 2021 Een overzicht van de beste smartwatches die vandaag te koop zijn, met verschillende platforms van Wear OS tot watchOS en talloze stijlen.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Rik Henderson.