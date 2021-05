Google herontwerpt Wear OS met Samsung en Fitbit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zoals eerder geruchten, werkt Google samen met Samsung om een volledig opnieuw ontworpen Wear-besturingssysteem te produceren.

Aangekondigd tijdens de openingstoespraak van Google I / O , heeft de nieuwe versie van het smartwatch-besturingssysteem een andere ontwerptaal dan voorheen. Er zijn nieuwe wijzerplaten, verbeterde apps en een donker thema.

"We worden gedreven door de positieve impact van draagbare technologie op het leven van mensen en zijn verheugd om ons nieuwe, uniforme platform met Samsung te delen", aldus Google in een verklaring op zijn perssite.

De nieuwe software is gebouwd in samenwerking met Samsung, gebruikmakend van de ontwikkeling van en ervaring met Tizen van het Koreaanse bedrijf. Inderdaad, Wear OS en Tizen zijn effectief gecombineerd voor het nieuwe systeem, waarbij is bevestigd dat de "volgende Samsung Galaxy Watch" de nieuwe software zal draaien wanneer deze later dit jaar wordt gelanceerd.

Het nieuwe besturingssysteem maakt ook gebruik van Googles Fitbit- acquisitie voor gezondheids- en fitnessfuncties. Fitbit-functionaliteit is nu ingebakken in het smartwatch-besturingssysteem.

Fitbit zal in de toekomst ook zijn eigen smartwatches bouwen op basis van Wear OS.

Op het gebied van andere functies is het schakelen tussen apps en navigatie elk verbeterd. De eigen Wear OS-apps van Google zijn ook verbeterd, waaronder Google Play, Maps en YouTube Music.

We zullen u meer vertellen over het nieuwe Wear OS, zoals we ontdekken.

