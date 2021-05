Google heeft een grote Wear OS-update in petto voor I / O 2021

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De ontwikkelaarsconferentie van Google begint in minder dan 24 uur en voorafgaand aan de belangrijkste keynote plaagt het officiële Wear OS Twitter-account een grote update van het draagbare platform van Google.

Wear OS is de afgelopen jaren achtergebleven in vergelijking met Apples WatchOS . Hoewel het nieuwe functies heeft gekregen, zoals een nieuw toetsenbord en ondersteuning voor tegels van derden, heeft het in ten minste drie jaar geen grote ontwerpwijziging ondergaan. Het mist ook veel ondersteuning voor ontwikkelaars en apps. Maar dat kan binnenkort veranderen.

In de afgelopen jaren heeft Google in 2019 een deel van de smartwatch-technologie van Fossil overgenomen en in 2020 ook Fitbit opgepikt, die allemaal de hoop hebben geïnspireerd dat Google WearOS nieuw leven zou inblazen. Bovendien zijn er berichten dat Samsung zelfs zijn eigen Tizen OS voor Wear OS heeft laten vallen voor mogelijk drie nieuwe aankomende horloges .

Er zijn ook geruchten dat Google zijn eigen Pixel Watch lanceert. Hoewel WearOS het moeilijk heeft, is er ook geen kampioen voor het platform van Google zelf geweest.

Afgezien van een nieuwe versie van Wear OS, wordt verwacht dat het bedrijf Android 12 nog wat meer zal bespreken en nieuwe oordopjes en misschien zelfs een nieuwe telefoon zal onthullen. Pocket-lint heeft tot nu toe alle lekken en geruchten met betrekking tot Google I / 0 2021 hier afgerond. Je kunt vanaf die pagina ook de livestream van morgen bekijken.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Chris Hall.