(Pocket-lint) - Google heeft een zeldzame app-bijdrage aan Wear OS geïntroduceerd, met een bijgewerkt toetsenbord dat wordt uitgerold naar gebruikers van het smartwatch- platform.

Het toetsenbord - Gboard - is al een tijdje beschikbaar op Android, iOS, Google en Android TV, en nu heeft de zoekmachinegigant in een supportpaginapost onthuld dat de app op polsen zal landen.

Met als doel "snellere en gemakkelijkere berichtenuitwisseling" vervangt het nieuwe toetsenbord het oude Google-toetsenbord en biedt het een vernieuwde interface wanneer gebruikers typen op een Wear OS-smartwatch. Toetsen hebben een meer gelijkmatige spreiding op het scherm, met meer dynamische voorspellende tekstkaarten die ook bovenaan verschijnen naarmate gebruikers door verschillende woorden en letters gaan. Dit bovenste paneel biedt ook een snelkoppeling naar emojis, nummers en spraakberichten.

Stuur berichten zoals u dat wilt met de nieuwe Gboard ⌨️ op #WearOSbyGoogle .

Meerdere manieren om berichten te sturen, zoals spraak, QWERTY-toetsenbord of gebaren

Verbeterde suggesties en correcties

Meertalige ondersteuning



Bekijk wat er nieuw is: https://t.co/RjjtZO23Tv pic.twitter.com/dggR6HxsFc - Draag OS door Google (@WearOSbyGoogle) 6 mei 2021

Nadat u een bericht heeft opgesteld, stelt een nieuw voorbeeldscherm gebruikers in staat deze te bewerken en te bekijken, met ook suggesties.

Gboard, zoals Google opmerkt, introduceert ook meertalige ondersteuning voor degenen die al beschikbaar zijn op het platform, met een optie beschikbaar onder aan het toetsenbord om een menu te openen - iets dat gebruikers voorheen het toetsenbord moesten verlaten om te vinden.

Al met al is het geüpgradede toetsenbord een positieve stap voor het platform, maar het is ook een heel kleine.

Dat gezegd hebbende, is het echter om een aantal verschillende redenen belangrijk. Ten eerste laat het ons zien dat Google zijn smartwatch-platform niet helemaal is vergeten - hoewel het je de afgelopen jaren zou kunnen worden vergeven dat je anders denkt.

Ten tweede, zoals opgemerkt in het bericht over Gboard over Wear OS, geeft Google aan: "We kunnen niet wachten om te delen wat er nog meer te wachten staat voor Wear OS by Google in 2021".

Met Google I / O om de hoek, verwacht eerder dan later meer te horen over een update (hopelijk een belangrijke) voor het smartwatch-platform.

Geschreven door Conor Allison.