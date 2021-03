Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na maanden van lekken, speculatie en on-record-hints van OnePlus-CEO Pete Lau die suggereerde dat de eerste smartwatch van het bedrijf zou draaien op Googles Wear OS , zal het apparaat in plaats daarvan werken vanuit zijn eigen besturingssysteem.

Niet voor de eerste keer heeft Google het equivalent van een bedankt, maar nee bedankt gekregen. Ten eerste was het Samsung. Vervolgens Huawei. Nu lijkt het erop dat kleinere bedrijven dit voorbeeld zullen volgen.

In plaats van Wear OS naar zijn smaak aan te passen, heeft OnePlus besloten om op zichzelf te wedden en zich voor te bereiden op de lancering van een apparaat waarvan de lekken suggereren dat het een lange batterijduur, een betaalbare prijs en veel trackingstatistieken zal hebben.

Het is precies het soort smartwatch dat Wear OS een broodnodige boost zou hebben gegeven, zelfs nadat het kleine tekenen van leven had gekregen via de Oppo Watch en TicWatch Pro 3.

En hoewel deze laatste afwijzing ons natuurlijk niet het hele verhaal vertelt, werpt het misschien wel een licht op enkele van de problemen die Wear OS nog steeds heeft.

Het meest in het oog springende lijkt een gebrek aan ambitie te zijn - of in ieder geval een focus op de verkeerde dingen.

Hoewel de smartwatch-industrie de afgelopen jaren sterk heeft gedraaid naar het volgen van fitness en gezondheid, met nieuwe apparaten die alles volgen, van stress en herstel tot hartritmes en bloeddruk, is Google grotendeels tevreden gebleken met het leveren van alleen solide meldingen en app-ondersteuning van derden .

Voor de lichte smartwatch-gebruiker is het nog steeds een zeer comfortabele ervaring. De meesten willen echter een fitnessplatform met meer diepgang dan wat Google Fit momenteel biedt, en willen apparaten met een langere batterijduur of functies.

Google is natuurlijk niet alleen aan dat front schuldig, maar het is nog steeds verantwoordelijk voor het niet geven van een vlaggenschip-smartwatch aan zijn eigen platform om voorop te lopen. Dus wat is het volgende?

Gelukkig heeft het een heel duidelijke aas in de hole.

Met de overname van Fitbit heeft het bedrijf het potentieel om de grootste fout van Wear OS recht te zetten - het volgen van fitness en gezondheid - en uiteindelijk een identiteit te krijgen die overeenkomt met waar veel consumenten naar hunkeren.

Het is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan, en hoe Fitbit is geïntegreerd, blijft de grootste vraag rond Wear OS.

Het meest waarschijnlijke is natuurlijk dat het de kern van Fitbit-ervaring vereist en het laat het de leegte opvullen - in wezen Google Fit een boost geven door Fitbits beste functies centraal te stellen.

In plaats van data-light en ongemotiveerd te zijn, zou de bijbehorende app potentieel toonaangevende slaaptracking en -analyse kunnen bevatten. En in plaats van apparaten met consistente problemen met de GPS en de nauwkeurigheid van de hartslag, kunnen ze veel betrouwbaarder worden om van te trainen. Dit alles wordt ook ondersteund door de deskundige batterij-efficiëntie die Fitbit won toen het de startups Pebble en Vector verwierf.

Door een stap terug te doen en Fitbit een make-over te laten geven aan een van de belangrijkste aspecten, wordt het een oneindig aantrekkelijker voorstel voor bedrijven als OnePlus, Samsung en anderen. Het gaat van een besturingssysteem dat ook liep naar iets dat eindelijk zou kunnen overeenkomen met de gebalanceerde ervaring van Apple.

We zijn nog maar een paar maanden verwijderd van de overname van Fitbit en krijgen zelfs goedkeuring, dus het is niet bepaald eerlijk om te verwachten dat dit soort radicale integratie van de ene op de andere dag succesvol zal zijn. Deze laatste aflevering laat echter nogmaals zien waarom het zo belangrijk was voor de toekomst van Wear OS.

Als Google het lukt, vermoeden we dat er geen gevallen meer zullen zijn van Wear OS als bruidsmeisje.

