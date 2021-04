Wear OS-horloges koppelen en instellen met een iPhone

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen het voor het eerst werd gelanceerd, was het smartwatch-platform van Google - toen nog Android Wear genoemd - alleen compatibel met Android-telefoons. In die tijd werd het overgenomen door de traditionele technologiebedrijven zoals Motorola, Samsung en LG.

In de jaren daarna is het op de apparaten van reguliere modemerken geduwd. Je vindt het nu eerder op horloges van onder meer Fossil , Skagen, Montblanc en zelfs Casio. Door de toenemende aantrekkingskracht is het platform meer platformonafhankelijk gemaakt om meer kopers aan te spreken.

Dat betekent specifiek dat de horloges worden geopend voor iPhone-gebruikers en niet langer worden beperkt tot bezitters van Android-telefoons. In deze gids laten we u zien hoe u de twee kunt koppelen en wat u nog meer kunt inschakelen om er een nog completere ervaring van te maken.

Je eerste stap, zoals je zou verwachten, is het downloaden van de Wear OS-app vanuit de App Store naar je iPhone. Zodra dat is gedownload, opent u het en klikt u op het pictogram Start setup in de app op uw telefoon.

Voordat u gaat koppelen, moet u akkoord gaan met een aantal algemene voorwaarden voordat u de toegang tot uw Bluetooth mogelijk maakt. Schakel het in, pak je horloge en zorg ervoor dat het is ingeschakeld en opgeladen.

Kies uw taal [Op het horloge] Akkoord gaan met voorwaarden [On the watch] Ga terug naar Wear OS [aan de telefoon] Selecteer het horloge in de lijst op uw telefoonscherm Controleer of de koppelingscodes overeenkomen en klik op Koppelen op beide apparaten Controleer nu of de tweede codes overeenkomen en klik op doorgaan op je telefoon

Kies uw taal op uw horloge, tik op het vinkje om akkoord te gaan met de voorwaarden en ga nu terug naar de Wear OS-app op uw iPhone. Je zou je horloge op het iPhone-scherm moeten zien verschijnen. Selecteer het nu.

U ziet nu een Bluetooth-koppelingsverzoek en een code op het horlogescherm, evenals een code op het scherm van uw iPhone. Tik op Koppelen.

Nu zou het je op beide schermen weer een andere code moeten laten zien, zorg ervoor dat ze overeenkomen en ga dan verder. Het meeste van het volgende deel wordt allemaal gedaan in de Wear OS-app op je telefoon, dus je kunt het horloge een tijdje neerleggen.

Op dit punt moet u het horloge vertellen met welk Wi-Fi-netwerk verbinding moet worden gemaakt, dus selecteer uw netwerk in de lijst en typ de toegangscode daarvoor.

Zodra dat is gebeurd, moet u uw Google-account kiezen, dus selecteer uw account in de vervolgkeuzelijst onderaan en klik op Doorgaan. Als je er geen hebt, heb je hier de mogelijkheid om via de app een account aan te maken.

Vervolgens moet u inloggen op uw Google-account met het wachtwoord dat u ervoor heeft. Er wordt even gewacht terwijl de accountgegevens tussen apparaten worden doorgegeven.

De volgende stap is om uw horloge eenvoudig toegang te geven tot bepaalde functies van uw horloge, zoals agenda, meldingen, contacten en locatie, om de belangrijkste functies in te schakelen. Doorloop al deze toestemmingsschermen op de Wear OS-app en zorg ervoor dat u toegang geeft tot de functies die het nodig heeft.

Zodra dit proces is voltooid, is uw horloge ingesteld en klaar voor gebruik.

Open het Bluetooth-instellingenmenu op uw iPhone Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld Ga op je horloge naar Instellingen> Connectiviteit> Bluetooth Schakel nu de optie in om de audio van uw telefoongesprek via het horloge af te spelen

Er is ook een functie waarmee u telefoontjes op uw horloge kunt beantwoorden, maar het is vermeldenswaard dat dit niet op elk Wear OS-horloge wordt ondersteund.

Wanneer u het horloge voor het eerst instelt, ziet u een melding die u eraan herinnert de functie in te schakelen. Tik dus op die melding om die te openen en zorg ervoor dat de Bluetooth van uw telefoon actief is en dat de telefoon detecteerbaar is.

Wacht tot het op het horlogescherm verschijnt en tik om te koppelen. Bevestig dat de codes overeenkomen en tik op Koppelen op uw iPhone, en wanneer u nu wordt gebeld op uw telefoon, kunt u deze vanaf het horloge beantwoorden.

Als die melding niet verschijnt, ga dan naar Instellingen> Connectiviteit> Bluetooth in het menu van je horloge, en daar is een optie om de mogelijkheid in te schakelen om de audio van je telefoon af te spelen van oproepen via het horloge. Zet dat aan.

U kunt de Google Fit-functies voor het volgen van uw gezondheid inschakelen door Google Fit op uw telefoon te installeren en ook Google Pay inschakelen om contactloze betalingen mogelijk te maken.

Download Google Fit uit de App Store Log in met je Google account Veeg op uw horloge naar links en tik om Google Fit op Wear OS in te stellen

Start de Google Fit-app voor iPhone en log in met uw Google-account. In de eerste installatie is er een eenvoudig proces dat het delen van al uw Apple Health-gegevens omvat en dat eerdere trainingen in de app importeert. U moet ook uw doelen en metingen instellen.

Veeg nu over uw horloge en log opnieuw in op Google Fit op het horloge.

Dit zal - nogmaals - toestemming vragen voor toegang tot verschillende statistieken, met name GPS-locatiegegevens, hartslagmeting en algemene activiteiten volgen. Net als de telefoon-app worden hart- en activiteitsdoelen uitgelegd.

Veeg omlaag op uw horloge Tik op het Pay-pictogram Voltooi het proces op uw telefoon

U kunt Google Pay zelfs instellen voor contactloze betalingen. Veeg vanaf de bovenkant naar beneden en tik op Betalen, en schakel vervolgens NFC in. (Als je horloge geen NFC heeft, kun je dit niet doen).

Tik op Instellen en nu moet u een horloge-pincode of wachtwoord instellen om het te beveiligen, en vervolgens bevestigt u het Google-account dat u voor Google Pay wilt gebruiken.

Vervolgens moet u uw telefoon pakken en het proces hier voortzetten, uw kaartgegevens toevoegen (ervan uitgaande dat uw bank Google Pay ondersteunt) of de kaart selecteren die u wilt gebruiken uit een lijst met bestaande opties.

Uw bank zal u vragen om het te verifiëren door uw kaartbeveiligingsnummer in te voeren en vervolgens tweefactorauthenticatie te gebruiken, waarschijnlijk per sms. Maar zodra dat is gebeurd, kunt u naar beneden vegen, op Gpay tikken en vervolgens contactloos betalen vanaf uw horloge.

Geschreven door Cam Bunton.