Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er gaan al geruime tijd geruchten over een smartwatch van het Google-merk - geen woordspeling bedoeld - maar deze moet nog worden gerealiseerd ondanks het Wear OS-platform waarop tal van smartwatches van derden worden uitgevoerd en Google de Wear OS 3-software-update met Samsung lanceert.

Hier is alles wat tot nu toe is geclaimd rond de Pixel Watch. Zal het ooit lanceren?

Op dit moment weten we niet wanneer/of de Google Pixel Watch wordt uitgebracht en hoeveel het gaat kosten. Er gaan al zo lang geruchten dat we de hoop bijna verloren hebben.

De I/O-ontwikkelaarsconferentie van Google vond plaats in mei 2021, maar hoewel het een volledige herziening van het Wear OS-platform aankondigde, werd er geen Pixel Watch onthuld. Ook tijdens het evenement van oktober 2021, waar de Pixel 6-toestellen werden onthuld, was er geen sprake van. Dat heeft er echter niet voor gezorgd dat geruchten blijven verschijnen, dus het is nog steeds op de kaarten op basis van rapporten.

Misschien 2022

Zoals we al zeiden, gaan er al geruime tijd geruchten over de Google Pixel Watch. Er zijn momenteel geen concrete geruchten die suggereren wanneer de smartwatch zou kunnen worden gelanceerd, hoewel 2022 is geclaimd.

Wanneer in 2022 moet nog worden gedetailleerd, hoewel we deze functie up-to-date houden als er datums opduiken.

Premie

mogelijk circulair

Sommige foto's van de Pixel Watch zijn een paar keer online verschenen, met een premium ontwerp met een rond gezicht, slanke en gladde randen en een kroon aan de rechterkant.

De kans is echter groot dat dit niet het definitieve ontwerp van het apparaat zal zijn, dus het is de moeite waard om nog niet al te hoge verwachtingen te koesteren. We verwachten echter wel een premium-apparaat als de Pixel Watch verschijnt.

Draag waarschijnlijk OS

Waarschijnlijke Fitbit-functies

We verwachten dat de Pixel Watch draait op de Wear OS 3-software, ontwikkeld door Google en Samsung als een combinatie van de beste functies van Wear OS en Tizen OS . We verwachten ook dat Fitbit-software of -functies een rol spelen op het horloge, bijvoorbeeld met de uitstekende slaapregistratie van Fitbit.

Geruchten hebben gesuggereerd dat basisfitness-tracking aan boord zal zijn, zoals het volgen van de hartslag en het tellen van stappen, hoewel het ons niet zou verbazen als we ook wat meer geavanceerde functies zouden zien. De concurrentie op dit gebied is zwaar, met de Apple Watch en de nieuwste smartwatches van Samsung die tal van gezondheidsfuncties bieden, dus het zou logisch zijn dat de Pixel Watch dat ook doet.

Solide materialen

Premium ontwerp

Rond gezicht waarschijnlijk

Qualcomm Snapdragon Wear 3100

4 GB RAM

512 MB opslag

300mAh of grotere batterij

HR-monitor

GPS

Waterdichting

4G LTE mogelijk

Draag OS 3

Fitbit-integratie

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Google Pixel Watch.

9to5Google heeft verschillende codereeksen ontdekt die erop wijzen dat de Pixel Watch de volgende generatie Google-assistent zal bevatten en mogelijk wordt aangedreven door Exynos.

Jon Prosser heeft enkele vermeende marketingafbeeldingen van de Pixel Watch gedeeld, met een cirkelvormig ontwerp.

Apple watchOS 7: alle belangrijke nieuwe Apple Watch-functies onderzocht Door Maggie Tillman · 23 December 2021

Front Page Tech

Volgens een rapport van Insider werkt Google aan een smartwatch. Het heeft intern de codenaam Rohan en er wordt aan gewerkt door de Pixel-hardwaregroep van Google, die los staat van Fitbit.

Het zal naar verwachting meer kosten dan een Fitbit, die rechtstreeks concurreert met de Apple Watch. Er wordt ook gezegd dat het basisfuncties voor het volgen van fitness heeft, zoals het tellen van stappen en een hartslagmeter, en mogelijk Fitbit-integratie in Wear OS heeft, dankzij een inspanning met de codenaam Nightlight.

Leaker Max Weinbach beweerde op Twitter dat, hoewel hem werd verteld dat de Pixel Watch ongeveer zes maanden geleden zou komen, maar zou kunnen worden uitgesteld vanwege een tekort aan chips, hij ervan uitgaat dat deze vertraging heeft opgelopen en niet zeker weet of deze zal worden onthuld met de Pixel 6 op 19 oktober of volgend jaar.

Pixel Watch was waarschijnlijk vertraagd btw



Zoals 6 maanden geleden kreeg ik te horen dat het eraan kwam, maar kon worden uitgesteld op basis van de beschikbaarheid van de chip. Ik neem aan dat het vertraging oploopt vanwege chips. Zou volgende week kunnen worden aangekondigd met een latere release, zou volgend jaar kunnen worden aangekondigd. Wie weet. — Max Weinbach (@MaxWinebach) 11 oktober 2021

Max Weinbach onthulde enkele details over de Pixel 5a 5G, Pixel 6 en 6 Pro in een podcast. Hij beweerde ook dat de Google Watch in oktober 2021 samen met de Pixel-apparaten zou worden onthuld.

Google heeft in samenwerking met Samsung en Fitbit een opnieuw ontworpen Wear OS aangekondigd.

Jon Prosser onthulde het schijnbare ontwerp van de lang geruchte Pixel Watch in een video. Het heeft een rond gezicht, een randvrij ontwerp en een fysieke kroon. Er wordt beweerd dat het de codenaam Rohan heeft en de renders zijn gemaakt op basis van afbeeldingen die door een bron zijn aangeleverd.

Google heeft in mei 2020 een patent ingediend bij het US Patent Office, wat suggereert dat het bedrijf werkt aan het introduceren van handgebaren op een smartwatch.

Een nieuw rapport over Business Insider beweert dat Google plannen om een Pixel Watch te lanceren op het laatste moment heeft geannuleerd omdat de hardwarechef van Google, Rick Osterloh, destijds van mening was dat het "niet leek op wat in de Pixel-familie thuishoorde. "

Het rapport zei ook dat een voormalige werknemer verklaarde dat de synchronisatie tussen de Pixel-smartphone en smartwatch ook "niet zo geweldig werkte", waardoor er nog een reden was om de lancering te stoppen. De vrees bestond dat dit en de smartwatch die er niet helemaal goed uitziet, "... de naam van het hardwaremerk van Google zou verlagen".

In plaats van de horloges volledig te vernietigen, zou Google hebben besloten ze niet onder zijn eigen merknaam te lanceren zoals oorspronkelijk gepland, maar ze in plaats daarvan onder LG te lanceren in de LG Watch Sport en LG Watch Style.

Het rapport voegt eraan toe dat hoewel er nog steeds geruchten zijn dat Google aan zijn eigen merk-smartwatch werkt, bronnen beweren dat er geen smartwatch zal worden gelanceerd naast de Pixel 4 en Pixel 4 XL tijdens zijn evenement op 15 oktober.

Een patent ingediend door Google genaamd 'Camera Watch' is goedgekeurd. Het patent toont een horloge met een ronde wijzerplaat en een ingebouwde camera, hoewel uit het patent niet duidelijk wordt of de camera een perforator is of onder het display.

Er zijn geen knoppen op de ontwerpschetsen, wat suggereert dat de Pixel Watch een of andere vorm van roterende of aanraakrand zou kunnen hebben.

Een recent goedgekeurd patent onthult dat Google heeft gewerkt aan verschillende horlogebandmechanismen met snelsluiting. Verschillende opties worden getoond in de patentafbeeldingen, een daarvan is een traditionele methode voor snelontgrendelen, terwijl de andere een beetje ingewikkelder lijken.

Twee vacatures bij Google voor een "Vice President, Hardware Engineering, Wearables" en "Wearables Design Manager, Consumer Hardware", suggereren dat Google nog steeds grote hardware-ambities heeft voor wearables.

9to5Google rapporteerde over twee codenamen - Medaka en Salmon - die online verschenen en waarvan wordt gesuggereerd dat ze verwijzen naar de Pixel Watch. De codenamen verschenen in AOSP naast bewijs dat suggereert dat het smartwatches zijn, maar er werden geen verdere details gegeven.

Google en Fossil Group gaan een overeenkomst aan van $40 miljoen, waarbij Google een deel van Fossil's smartwatch-technologie zal verwerven, samen met leden van het onderzoeks- en ontwikkelingsteam van Fossil. Hoewel details schaars zijn, suggereert dit dat Google Wear OS nog steeds serieus neemt.

Tom's Guide meldde dat de geruchten Pixel Watch niet in 2018 zou worden gelanceerd.

Miles Barr, Google's director of engineering voor Wear OS, zei in een interview met Tom's Guide: "Om een one-size-fits-all horloge te bedenken, denk ik niet dat we er al zijn. Onze focus ligt op onze partners voor nu", legde hij uit.

De Pixel Watch zal waarschijnlijk een speciale focus leggen op Google Assistant en AI-leren wanneer het eindelijk aankomt, hoewel Barr Tom's Guide vertelde dat zijn ideale Pixel Watch deze zou bieden.

Een aparte Google-woordvoerder bevestigde ook dat het bedrijf in 2018 geen eigen smartwatch zou aankondigen.

WinFuture meldde dat er drie modellen van Pixel Watch in de maak zijn, maar dit kunnen slechts prototypen zijn met het plan om er maar één uit te brengen.

De beruchte lekkage Evan Blass tweette dat een betrouwbare bron hem "met veel vertrouwen" vertelde dat er een Pixel-horloge zou verschijnen op het hardware-evenement in de herfst van 2018, naast de twee smartphones en de tweede generatie Pixel Buds. Natuurlijk was dat uiteindelijk niet het geval.

Naast de Pixel 3, Pixel 3 XL en Pixel Buds van de tweede generatie, vertelt een betrouwbare bron me - met veel vertrouwen - dat Google's herfsthardware-evenement ook een Pixel-horloge zal introduceren. Heb een goede zomer! — Evan Blass (@evleaks) 10 mei 2018

Het smartwatch-platform van Google , Android Wear, kwam voor het eerst aan in 2014. In 2018 liet Google de naam en branding vallen en lanceerde de software opnieuw als Wear OS.

LG kondigde de LG Watch Sport en de LG Watch Style aan, ondersteund door Google als de posterhorloges voor Android Wear 2.0 met hun roterende wijzerplaten. Ze maakten een einde aan de Google-branded smartwatch... voor een tijdje.

The Verge meldde dat Jeff Chang, productmanager van Android Wear, zei dat Google van plan is nieuwe horloges te lanceren die het vlaggenschip van Android Wear 2.0-apparaten zullen zijn.

Chang zei dat het apparaat echter niet van het merk Pixel zou zijn, ondanks dat de Pixel en Pixel XL twee maanden eerder werden gelanceerd, ter vervanging van de Nexus-lijn. In plaats daarvan zouden de horloges de naam krijgen van de fabrikant die ze maakt.

Android Police heeft enkele renders van Google's Android Wear-smartwatches gepubliceerd. Het grotere apparaat, Angelfish genaamd, zou zich aan de linkerkant bevinden, terwijl Swordfish, het kleinere apparaat, zich aan de rechterkant bevindt.

Android Police meldde dat Google werkte aan smartwatches van het Nexus-merk. De twee apparaten zouden door Google zijn gemaakt en ze hadden de codenamen Angelfish en Swordfish.

Geruchten suggereren dat Angelfish een groter, sportiever model was dat zou worden geleverd met LTE-gegevens, GPS en hartslag. Swordfish zou ondertussen kleiner zijn en LTE-gegevens en GPS van de lijst met functies missen.

Van beide horloges werd beweerd dat ze ronde displays hadden.