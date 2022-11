Garmin's Instinct Crossover is een analoge en robuuste smartwatch

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Garmin heeft vandaag de Instinct Crossover aangekondigd, een smartwatch die ook robuust en analoog is - combinaties die je zeker niet elke dag ziet.

Dat betekent echter niet dat het niet werkt. Het nieuwe Garmin horloge is 45mm x 45mm x 16.2mm groot en is geschikt voor 10 ATM waterbestendigheid. De batterij gaat dagenlang mee - letterlijk. Je hoeft dit ding tot 70 dagen niet op te laden met de zonnefunctie, of 28 dagen als je dat niet doet. Die aantallen worden snel "onbeperkt" als je de batterijbesparende horlogemodus inschakelt.

Andere belangrijke functies zijn de 64 MB opslagruimte en ondersteuning voor hartslagmeting (met waarschuwingen voor abnormale hartslag) en bloedzuurstofmonitoring. U kunt dit ding ook gebruiken om uw slaap en stress van de hele dag bij te houden.

Als het sensoren zijn die je zoekt, heeft dit alle sensoren die je waarschijnlijk nodig hebt, waaronder GPS, een kompas, een thermometer en een barometrische hoogtemeter. Dan zijn er nog de slimme functies - weer, kalender, ondersteuning voor telefoongesprekken bij aansluiting op Android-telefoons, Garmin Pay, en een hele reeks andere.

De Garmin Instinct Crossover is verkrijgbaar in zonne-energie en niet zonne-energie versies met standaard en tactische afwerkingen en een reeks kleuren. Wie de zonneversie koopt, betaalt 529,99 pond / 549,99 dollar / 599,99 euro, maar de niet zonneversie kost 479,99 pond / 499,99 dollar / 549,99 euro. U kunt nu bestellen, maar reken op een paar weken levertijd.

