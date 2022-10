Garmin's Instinct Crossover zou zijn volgende robuuste release kunnen zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Garmin heeft mogelijk een nieuw horloge in aantocht en het heet de Instinct Crossover als we het lek op de Taiwanese website mogen geloven.

De Crossover wordt een aangepaste versie van de bestaande Instinct-lijn en is een lomp horloge dat bij zijn naam past. En dat weten we omdat Garmin erin geslaagd is het op zijn eigen Taiwanese website te laten uitlekken. Het is sindsdien verwijderd, maar niet voordat mensen er screenshots van hadden.

Het horloge zelf lijkt 64MB geheugen te hebben, tegenover 16MB en 32MB bij andere Instinct-varianten, en heeft dezelfde 176x176 schermresolutie. Het zal echter meer wegen, 65 gram met een kast van 45 mm. Garmin verwacht dat het horloge eeuwig meegaat dankzij de oplaadmogelijkheden op zonne-energie, maar dan wel in de spaarstand. Gebruik de normale smartwatch-modus en je kunt tot 70 dagen rekenen op een enkele lading - een getal dat nog steeds indrukwekkend is.

In termen van functies, kunnen we activiteit en slaap tracking, VO2max en SpO2 monitoring, en nog veel meer verwachten. Wat de kleuren betreft, kunnen kopers kiezen tussen zwart, Solar Graphite en Solar Tactical Edition. Er zijn nog geen prijzen beschikbaar, maar dat zal uiteraard veranderen wanneer Garmin dit ding officieel maakt. Wanneer dat zal zijn, weten we niet - maar gezien de pagina live was op de eigen website van het bedrijf op een gegeven moment is het onwaarschijnlijk dat het te ver in de toekomst ligt.

Wilt u niet wachten? De Garmin Instinct 2 Solar is al verkrijgbaar en wij waren er in onze review zeer over te spreken.

Geschreven door Oliver Haslam.