(Pocket-lint) - Garmin heeft de tweede generatie van haar topklasse Marq smartwatches onthuld, waarbij de lijnen intern en qua design zijn opgefrist om over de hele linie voor welkome upgrades te zorgen.

De grootste verandering is de toevoeging van een AMOLED touch display aan elk van de vijf aangekondigde modellen, waardoor de helderheid en duidelijkheid van alle modellen is verbeterd.

Dankzij de nieuwe titaniumbehuizingen van klasse 5 zijn ze ook duurzamer dan ooit tevoren en bestand tegen de meest extreme omgevingsomstandigheden.

De vijf aangeboden modellen zijn de Athlete, Adventurer, Golfer, Captain en Aviator - elk met een op maat gemaakt ontwerp en bandcombinatie die het beste haalt uit het beoogde gebruik.

Dat betekent verschillende bezels om je bijvoorbeeld te helpen een kompas te volgen op de Adventurer of te kijken op welke hole je bent met de Golfer.

Alle horloges zijn 46 millimeter groot, voorzien van een koepelvormige saffierlens en met op maat gemaakte, unieke digitale wijzerplaten die hun speciale kenmerken naar voren brengen, zoals de Captain's nottage informatie over de wind in uw omgeving.

De batterijduur is verbeterd ten opzichte van de oudere Marq horloges en bedraagt nu 16 dagen in smartwatch-modus en 42 uur met GPS volledig actief - dat is ook multi-band GPS, hoewel een slimme batterijbesparende modus alleen meerdere banden gebruikt wanneer de normale GPS het moeilijk heeft.

Bijzonder indrukwekkend op het gebied van design zijn de verschillende knoppen die elk model heeft, afgestemd op hun behoeften - sommige, zoals de Adventurer, hebben bijvoorbeeld een grijpafwerking om het gebruik met handschoenen te vergemakkelijken. Ze hebben nu ook allemaal een beschermkap op de actieknop om te voorkomen dat ze per ongeluk worden ingedrukt.

De eerste generatie Marq-horloges was al erg mooi, maar nu we de nieuwere horloges in het echt hebben gezien tijdens een preview-evenement, zijn we onder de indruk van de veel verfijndere ontwerpen, in combinatie met een aantal welkome verbeteringen aan de smartwatchkant.

Er is zelfs eindelijk een nieuwe, kleinere magnetische oplader bij, iets waarvan we hopen dat het mettertijd ook naar andere Garmin-horloges doorsijpelt. Eén uur oplaadtijd betekent ook dat je niet lang zonder je Marq hoeft te zitten.

De tweede generatie Marq wordt gelanceerd voor £1599,99 voor de Athlete, £1999,99 voor de Adventurer, Golfer of Captain, en £2099,99 voor de Aviator. Ze zouden allemaal eind oktober te bestellen moeten zijn.

Geschreven door Max Freeman-Mills.