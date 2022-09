Venu Sq 2 brengt een AMOLED-scherm en langere batterijduur naar Garmin's vierkante smartwatch

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Garmin Venu Sq krijgt een update, met de aankondiging van de lancering van de Garmin Venu Sq 2.

De Garmin Venu Sq 2 gaat over op een AMOLED scherm, biedt always-on functionaliteit en verdubbelt de levensduur van de batterij ten opzichte van de vorige versie; het nieuwe model gaat naar verluidt 11 dagen mee.

-

De Venu Sq was een vreemde toevoeging aan de Venu familie. De Venu wilde een rivaal zijn voor andere smartwatches en nam alle fitnesstechnologie van Garmin en voorzag die van een AMOLED-scherm.

De Venu Sq nam vervolgens de familienaam over, maar koos voor een soort "lite" benadering. Het was ontworpen om een Garmin smartwatch te zijn die betaalbaarder en toegankelijker was - terwijl het ook de stijl van het vierkante display van de Apple Watch aannam - maar het was LCD.

De overstap naar de Garmin Venu Sq 2 betekent dat er nu een AMOLED display is met 320 x 360 pixels en een afmeting van 1,41 inch, wat iets groter is dan de originele Venu Sq. Het wordt beschermd door Gorilla Glass 3.

De boost in levensduur van de batterij is vrij opmerkelijk, aangezien de grootte van het horloge in principe hetzelfde is als de vorige versie, maar Garmin heeft er een extra levensduur van 5 dagen aan toegevoegd - iets wat we zeker willen testen in een toekomstige review.

Voor de rest ziet de Garmin Venu Sq 2 er ongeveer hetzelfde uit als andere Garmin toestellen. Het heeft vrijwel dezelfde kenmerken en functies als de vorige Venu toestellen, waardoor al die fitness en lifestyle tracking mogelijk is, maar met gemaksfuncties zoals Garmin Pay erbij. De toevoeging hier is ondersteuning voor HIIT workouts.

Er komen weer twee versies van dit toestel, het gewone model en een die offline muziekondersteuning biedt van diensten als Spotify, Amazon Music en Deezer.

De prijzen bedragen $249,99 / £229,99 voor de gewone versie en $299,99 / £259,99 voor de muziekeditie. Hij is nu verkrijgbaar.

Beste Amazon US Prime Day 2022 deals: Echo, Kindle, AirPods en meer Door Chris Hall · 13 juli 2022 Amazon Prime Day is van start gegaan, met deals voor een hele reeks producten. Wij zijn hier om u de weg te wijzen naar de beste deals.

Correcties - [01/09/2022] Dit verhaal werd oorspronkelijk gepubliceerd op basis van lekken, maar werd bijgewerkt om de officiële details die Garmin gedeeld kort na we hadden gepubliceerd weer te geven. We hebben het oorspronkelijke verhaal vervangen door de juiste officiële inform

Geschreven door Chris Hall.