Garmin Enduro 2 zou perfect kunnen zijn voor echt lange races

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Garmin heeft de Enduro 2 onthuld, een nieuwe versie van zijn smartwatch die geschikt is voor uithoudingsvermogen en perfect is voor iedereen die binnenkort een bijzonder intensieve race of avontuur wil gaan doen.

Met een batterijlevensduur van 150 uur, zelfs als de GPS-modus is geactiveerd, kun je vol vertrouwen door ultramarathons en andere hardcoreraces navigeren zonder dat je je zorgen hoeft te maken over energieverlies. Zonder GPS kun je rekenen op maar liefst 46 gebruiksdagen voordat de batterij moet worden opgeladen.

De verbeterde batterijprestaties zijn ongeveer 40 procent ten opzichte van de eerste Enduro, die we in 2021 hebben beoordeeld, en worden geholpen door de toevoeging van opladen via zonne-energie, een specialiteit van de Fenix-reeks tot op heden.

Er is ook een nieuwe zaklamp, de helderste ooit in een Garmin-horloge, om je te helpen over paden te gaan, zelfs als de zon ondergaat, terwijl ingebouwde TopoActive-kaarten die navigatie nog eenvoudiger maken, met touchscreenbediening voor degenen die daar de voorkeur aan geven.

De ingebouwde Wi-Fi in het horloge betekent dat het laden van routes en kaarten op het horloge zonder computer eenvoudiger is dan ooit, en de begeleiding tijdens het hardlopen is ook geavanceerder dan ooit. Het vertelt je wat je volgende afslag is en adviseert je over je tempo, waarbij rekening wordt gehouden met de hellingshoek van je route om ervoor te zorgen dat je jezelf niet overwerkt als je heuvels op rent.

Een welkome nieuwe functie genaamd Health Snapshot geeft je een snelle blik op de prestaties van je lichaam aan de hand van een aantal belangrijke metingen zoals hartslag, hartslag variabiliteit, Pulse Ox, ademhaling en stress, als aanvulling op Garmin's succesvolle Body Battery systeem.

De Garmin Enduro 2 is vanaf nu verkrijgbaar voor $1.099,99 of £929,99, een behoorlijke prijsverhoging ten opzichte van zijn voorganger.

Geschreven door Max Freeman-Mills.