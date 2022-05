Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Garmin's volgende top Forerunner horloge is opnieuw uitgelekt, en deze keer komt het lek met een aantal behoorlijk diepgaande specificaties en officieel ogende renders en lifestyle foto's.

Wie bekend is met de Forerunner-reeks zal het horloge onmiddellijk herkennen. Het heeft die volledig ronde kast met een vrij eenvoudig ontwerp en het gebruikelijke vijf-knops controlesysteem. Het is een stuk eenvoudiger qua uiterlijk dan de Fenix of Epix.

Het horloge dook voor de zoveelste keer op, op een website van een detailhandelaar. De pagina is inmiddels verwijderd, maar niet voordat gebruikers op Reddit de afbeeldingen in handen kregen en de specificaties bekend werden.

Volgens deze specificaties zal de 955 iets kleiner zijn dan de huidige 945. Er wordt beweerd dat het een 45,7mm behuizing zal hebben - in plaats van 47mm - en slechts 53 gram zal wegen.

Terwijl er de gebruikelijke knop controlesysteem, zal het nieuwe model in navolging van de Fenix 7-serie in het aanbieden van een touchscreen voor een extra methode van controle.

Voordat het werd verwijderd, vermeldde de detailhandelaarspagina ook dat dit horloge tot 15 dagen batterij in smartwatchmodus en 42 uur continue GPS-activiteitstracking zal krijgen. Dit is voor het niet-zonnemodel. Er wordt beweerd dat er een versie op zonne-energie komt met een nog langere batterijduur.

Andere verbeteringen zijn een nieuwe 'Training Readiness Score' die rekening houdt met slaap, herstel en trainingsbelasting en je laat weten of je rustig moet trainen, rust moet nemen of dat je klaar bent voor een intensieve sessie.

Op dit moment moet de Garmin Forerunner 955 wel het slechtst bewaarde geheim in de wereld van wearables zijn. Al in januari van dit jaar doken er lekken op van retailers.

Nu, vier maanden later, lijkt het erop dat we zoveel informatie hebben over het volgende vlaggenschip van de Forerunner dat Garmin het net zo goed nu officieel kan aankondigen.

Geschreven door Cam Bunton.