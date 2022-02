Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Garmin heeft de Instinct 2-serie aangekondigd: robuuste smartwatches die zijn ontworpen om de elementen te weerstaan.

Ze hebben een indrukwekkende batterijduur, zijn verkrijgbaar in meerdere maten en kleuren en bieden een verscheidenheid aan gezondheidsfuncties, zoals VO2 Max, het volgen van menstruatie, zwangerschap en hydratatie, en Garmin 's "Sleep Score"-bewakingstechnologie.

De Instinct 2 serie bestaat uit de 2 en 2S. De 2 heeft een bezel van 45 mm en biedt militaire standaard 810 voor thermische en schokbestendigheid en is waterdicht tot 100 meter, terwijl de 2S een bezel van 40 mm heeft. Beide bieden een nieuw, krasbestendig glazen display met hoge resolutie en zijn verkrijgbaar in de Instinct 2 Solar-, standaard (niet-solar), Surf-, Tactical- en Camo-edities.

Hier is hoe elk van die edities verschilt:

Instinct 2 Solar: horloge met zonne-energie dat met name een onbeperkte levensduur van de batterij heeft in de smartwatch-modus. Het bevat nu ook Garmin Pay voor betalingen onderweg.

horloge met zonne-energie dat met name een onbeperkte levensduur van de batterij heeft in de smartwatch-modus. Het bevat nu ook Garmin Pay voor betalingen onderweg. Surfedities: speciale watersportactiviteiten zoals surfen, windsurfen en kitesurfen, evenals een getijdenwidget, die u op de hoogte houdt van de toestand van de oceaan. (Surf-edities zijn beschikbaar in Instinct 2 en Instinct 2S met of zonder zonne-energie.)

speciale watersportactiviteiten zoals surfen, windsurfen en kitesurfen, evenals een getijdenwidget, die u op de hoogte houdt van de toestand van de oceaan. (Surf-edities zijn beschikbaar in Instinct 2 en Instinct 2S met of zonder zonne-energie.) Tactical Editions : populair bij militairen, de Instinct 2 Solar - Tactical Edition voegt tactische functies toe zoals een Kill Switch, Stealth-modus, Night Vision Goggle Compatibility, Dual Format Position Coordinates en Jumpmaster Activity-modus. Verkrijgbaar in Coyote Tan of Zwart.

: populair bij militairen, de Instinct 2 Solar - Tactical Edition voegt tactische functies toe zoals een Kill Switch, Stealth-modus, Night Vision Goggle Compatibility, Dual Format Position Coordinates en Jumpmaster Activity-modus. Verkrijgbaar in Coyote Tan of Zwart. Camo-edities: grafiet- en mistcamopatronen laten je overal opgaan.

Met Garmin's Your Watch, Your Way-programma kunt u ook aangepaste Instinct 2 of 2S Solar-versies bouwen in een verscheidenheid aan bezel- en bandkeuzes, met meer dan 240 verschillende ontwerpcombinaties.

Garmin's Instinct 2-serie is ook compatibel met de Garmin Connect IQ store, voor toegang tot apps, widgets, wijzerplaten, gegevensvelden en meer. Maar de horloges zijn vooraf geladen met sport-apps en -activiteiten, waaronder een nieuwe multisport-activiteit waarmee je kunt wisselen tussen activiteiten en je totale tijd en afstand kunt blijven bekijken. Bovendien, wanneer een Instinct 2-horloge is gekoppeld aan Garmin Connect Mobile en er een incident wordt gedetecteerd, kan Garmin Connect Mobile een bericht met uw naam en locatie (indien beschikbaar) naar uw contacten voor noodgevallen sturen.

De Garmin Instinct 2-serie is nu verkrijgbaar met een adviesprijs vanaf £ 299,99 in het VK, $ 349,99 in de VS.

Geschreven door Maggie Tillman.