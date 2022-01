Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Garmin Venu 2 Plus, officieel onthuld op CES 2022 , voegt spraakfunctionaliteit toe aan de al succesvolle Venu smartwatch-serie van het fitnessbedrijf.

Maar dat is nog niet alles: de Venu 2 Plus, met zijn 43 mm kastmaat, is een ander formaat dan de eerdere Venu 2 (die verkrijgbaar is in kleinere maten van 40 mm en grotere 45 mm).

Net als de Venu 2 is het Plus-model een GPS-smartwatch met verschillende fitnessfuncties op sleeptouw. Er is hartslagmeting, bloedzuurstofmeting en wat Garmin 'ABC' noemt (de combinatie van hoogtemeter, barometer en kompas), waardoor 24/7 fitness volgen of opnemen voor specifieke oefeningen mogelijk is.

De grote verkoop van de Plus is de mogelijkheid om rechtstreeks vanaf je pols te bellen, allemaal met "een druk op de knop", zegt Garmin. De Venu 2 Plus is compatibel met Apple's Siri, Google Assistant of Samsung's Bixby - maar er is hier geen Amazon Alexa te vinden.

De Venu 2 was het apparaat dat het meest met Apple kon wedijveren dat Garmin had gemaakt, dus de toevoeging van spraakassistentbediening door Plus is duidelijk een groot probleem voor het soort lifestyle-klant waar het merk dit horloge op richt.

De Garmin Venu 2 Plus is nu verkrijgbaar, met een adviesprijs van £ 399. Dat is echter bijna een prijsstijging van 15 procent ten opzichte van zijn voorganger, die gezien zijn leeftijd mogelijk voor een verlaging van die prijs kan worden gekocht - zij het minus de functie voor stemassistent.

