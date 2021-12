Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een enorm lek van Garmin-horloges heeft een hele verzameling apparaten van verschillende productlijnen onthuld, die naar verwachting allemaal binnenkort zullen worden gelanceerd, waarschijnlijk rond CES 2022 in januari.

Voor velen zal het hoofdproduct de Garmin Fenix 7 zijn, de volgende generatie Fenix die al meer dan twee jaar geen serienummerupdate heeft gezien, na verschillende revisies en updates van de Fenix 6-familie die voor het eerst werd gelanceerd in 2019.

Vanuit een ontwerpstandpunt - kijkend naar de afbeeldingen - lijkt het er niet op dat we grote ontwerpwijzigingen gaan zien ten opzichte van de Fenix 6 . Maar als je goed kijkt, zie je ze.

In plaats van vijf kleine schroeven op de schuine rand rond het scherm, zijn de schroeven bijvoorbeeld verplaatst naar de riemlipjes, wat suggereert dat de bovenste metalen plaat uitsteekt om die te bedekken. Ook het rode accent rond de start/stop-knop in de rechterbovenhoek is prominenter geworden.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 20 December 2021

Zoals altijd zullen er verschillende formaten Fenix 7 zijn, waarbij het lek suggereert dat we een grotere 7X zullen zien, evenals de kleinere 7S (hierboven afgebeeld), die allemaal beschikbaar zullen zijn als Solar-modellen, met een langere levensduur van de batterij.

We zullen waarschijnlijk ook verschillende kleurencombinaties en afwerkingen zien, waarbij de 7S gelekt is in wit/zilver, wit/roségoud en zwart (hieronder).

Naast de Fenix-serie lijkt het erop dat Garmin ook op het punt staat een tweede generatie van zijn meer betaalbare Instinct-reeks te lanceren. De Instinct Solar was een van onze favoriete fitnesstrackers zonder franje, dankzij de betrouwbaarheid en de superbatterijprestaties.

De tweede generatie heeft een gelijkaardig ontwerp als de eerste volgens de lekken, en heeft het monochrome LCD-scherm met een kleiner, rond secundair scherm in de hoek.

Van de Instinct 2 zijn alleen zwart-witmodellen uitgelekt, maar gezien hoe kleurrijk sommige van de huidige modellen zijn, zou het verrassend zijn om op een gegeven moment geen gele, rode en blauwe kleuren in het assortiment te zien.

De uitgebreide lekken zijn afkomstig van de gebruikelijke bron - Roland Quandt bij WinFuture - en bevatten naast Fenix- en Instinct-lijnen ook de eerder geruchten Venu 2 Plus .

Dit nieuwe model van Venu gaat verder met het AMOLED-display dat het onderscheidt van de rest van het Garmin-assortiment, en het gerucht gaat dat er een extra knop wordt toegevoegd om de microfoonfunctionaliteit te ondersteunen, zodat u om uw pols kunt bellen en gebeld kunt worden.

Naast die drie horloges, wordt gesuggereerd dat we ook een tweede generatie Garmin Epix gaan zien. En met Garmin's productportfolio met een overvloed aan verschillende productreeksen en namen, zullen we waarschijnlijk meer zien dan dat in 2022.

Blijf echter op de hoogte. CES is niet zo ver weg, dus we zullen waarschijnlijk binnen een paar weken een volledig beeld krijgen.