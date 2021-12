Meer afbeeldingen van Garmin Venu 2 lijken te zijn gelekt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Begin november hoorden we dat de nieuwste smartwatch van Garmin onderweg zou kunnen zijn, en zelfs voor eind 2021 zou aankomen, in de vorm van de Venu 2 Plus. Dat vrijgavevenster wordt met het verstrijken van de dag een beetje minder waarschijnlijk, maar het is duidelijk niet te ver weg.

Nu zijn er meer afbeeldingen van de smartwatch uitgelekt, die het horloge in detail en vanuit een paar hoeken laten zien, met dank aan doorgewinterde leaker Evan Blass op Twitter. Hij heeft verder geen commentaar gegeven op de beelden, wat suggereert dat het op dit moment vooral een visueel lek is.

Maar zelfs dat zegt ons nogal wat - zoals opgemerkt de laatste keer dat de Venu 2 Plus werd gelekt , is er een nieuwe knop aan de zijkant van het horloge, waardoor het totaal van de knoppen op drie komt. Dit zal schijnbaar gepaard gaan met een microfoonschakelaar om je met het horloge te laten praten, hoewel het onduidelijk is of dat ook een stemassistent omvat.

Het ontwerp van de Venu 2 Plus wijkt in de eerste plaats ook niet al te veel af van de Venu 2 , dus het lijkt erop dat dit een vrij kleine versie van dat apparaat is, vandaar de naam.

Beste smartwatch 2021: Top Android- en iPhone-wearables voor elk budget Door Conor Allison · 17 December 2021

We zouden verwachten dat het een beetje duurder zou zijn dankzij de toegevoegde microfoon, hoewel het mogelijk is dat het voor dezelfde prijs wordt verkocht als de lancering van de Venu 2, terwijl het oudere model een kleine prijsverlaging krijgt (houd je adem niet in) op dat vlak wel).

squirrel_widget_4543279