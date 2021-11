Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Garmin zou een Venu 2 Plus smartwatch kunnen voorbereiden voor release.

Een nieuw lek, met dank aan Dave Zatz via Twitter , geeft aan dat de opvolger van de Garmin Venu 2 "binnenkomt", hoewel er geen details over de releasedatum van het apparaat zijn onthuld.

Wat we echter lijken te weten, is dat het GPS-horloge een nieuwe, derde knop zal hebben die is gekoppeld aan het gebruik van de microfoon.

Of dit zal resulteren in de aankomende smartwatch met ondersteuning voor slimme assistenten valt natuurlijk nog te bezien, maar het lijkt de logische stap, als deze informatie waar blijkt te zijn.

Afgezien van dat, is er echter niet echt veel om van het lek af te gaan. Zoals hieronder te zien is, ziet het ontwerp er relatief ongewijzigd uit ten opzichte van het huidige Venu-model. Dat betekent dat Garmin lijkt door te gaan met het sportieve smartwatch-ontwerp - waarschijnlijk in de hoop te concurreren met de Apple Watch Series 7 en Samsung Galaxy Watch 4 .

Garmin Venu 2 *Plus* inkomend. Voegt een 3e fysieke knop toe om microfoonmogelijkheden te ondersteunen. Maar zal het worden gecombineerd met een stemassistent ?? Hmm! pic.twitter.com/E9LO6yK7VK — Dave Zatz (@davezatz) 2 november 2021

Zelfs als het Plus-model wordt gekenmerkt door microfoonondersteuning en niet veel anders, is het echter een waardige toevoeging, omdat het het apparaat zou helpen zich aan te passen aan zijn bovengenoemde rivalen.

Naast de officiële releasedatum zijn we ook benieuwd naar de prijs van de potentiële Venu 2 Plus. Aangezien het waarschijnlijk naast de huidige £ 349 / $ 399 Venu 2 zal zitten, verwachten we niet dat het tegen een lager prijskaartje zal komen.

Hoe dan ook, we weten alleen zeker of en wanneer de Venu 2 Plus een officiële bevestiging krijgt van Garmin. We verwachten dat dit voor het einde van 2021 zal zijn, aangezien dit soort lekken de neiging hebben om vlak voor de release eruit te filteren, maar het hangt voorlopig nog in de lucht.