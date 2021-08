Garmin voegt drie nieuwe functies toe aan Fenix-, Enduro- en Marq-horloges in de nieuwste update

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Garmin voegt drie nieuwe functies toe aan zijn high-end sporthorloges , met de Fenix 6- serie, Marq en Enduro allemaal in de rij voor de upgrade.

Het trio van aankomsten omvat de Rate of Perceived Exertion (RPE), Improved Intensity Minutes en Improved Fitness Age, die allemaal het doel van het bedrijf lijken te ondersteunen om uw fitnessniveaus te interpreteren, en toevoegen aan huidige functies zoals Body Battery en Recovery Time.

RPE is een vrij eenvoudige wijziging in het post-workoutproces, waarmee gebruikers kunnen vastleggen hoe zwaar een oefening aanvoelde en hoe deze aanvoelde. Deze subjectieve beoordelingen worden vervolgens geüpload naar Garmin Connect als onderdeel van de activiteit, zodat gebruikers terug kunnen gaan, andere activiteitsessies kunnen bekijken en vergelijken.

Verbeterde intensiteitsminuten zijn ondertussen wat technischer. In wezen stelt het de compatibele horloges in staat om te ontcijferen hoe en wanneer dagelijkse intensiteitsminuten zijn verdiend. Ze kunnen ook tijdens activiteit worden bekeken in de vorm van een gegevensveld.

Garmin gebruikt de aanbeveling van de American Heart Association van 150 minuten matige lichaamsbeweging per week (of 75 minuten krachtige lichaamsbeweging) als kader, met verbeterde intensiteitsminuten waardoor dragers dit nu automatisch kunnen bekijken.

Krediet voor deze statistiek kan ook op twee manieren worden verkregen; ofwel de hartslag wordt vergeleken met de normale hartslag in rust, ofwel het gemiddelde aantal stappen per minuut wordt geanalyseerd. Buiten deze methoden zal de opnameactiviteit ook bijdragen aan de credits voor verbeterde intensiteitsminuten.

Verbeterde fitnessleeftijd is de laatste nieuwe functie die op apparaten arriveert en die ook achter de schermen werkt om een schatting te geven van uw ware fitnessniveau. Garmin zegt zelfs dat dit in wezen slechts een herwerkte versie van VO2 Max is om het meer herkenbaar te maken voor de drager.

Het resultaat is een veel minder onbetaalbaar cijfer, waarbij gebruikers een schatting krijgen van de fitnessleeftijd van het lichaam door een interpretatie van hun werkelijke leeftijd, activiteitsniveaus, rusthartslag, BMI en lichaamsvetpercentage.

Garmin zal je ook niet alleen laten hangen met een teleurstellende fitnessleeftijd, met suggesties om deze te verlagen (en dus de VO2 Max te verhogen) die ook in de functie zijn opgenomen.

Al met al zijn dit dus enkele kleine maar positieve verbeteringen aan de topmodellen van Garmin.

Gezien het feit dat deze functies uiteindelijk ook doorsijpelen naar de Forerunner, Approach en andere mid-level modellen, is het ook bemoedigend nieuws voor degenen die geen van deze huidige compatibele sporthorloges bezitten.