Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Garmin heeft de komst aangekondigd van de Forerunner 945 LTE, een incrementele upgrade voor het vlaggenschip GPS-hardloophorloge .

De lancering komt samen met de Forerunner 55 op instapniveau, waarbij Garmin de toevoeging van LTE gebruikt om prioriteit te geven aan veiligheidsfuncties voor sporters.

In tegenstelling tot andere GPS-horloges en smartwatches , die vaak gericht zijn op LTE als een manier om op de pols te bellen of muziek te streamen, zal de Forerunner 945 LTE in plaats daarvan de connectiviteit gebruiken om gebruikers te volgen en hen te helpen beschermen.

Als ze hulp nodig hebben, kan het toestel synchroniseren met het door Garmin aangedreven International Emergency Response Coordination Center (IERCC), waardoor de gebruiker in twee richtingen kan communiceren met de hulpdiensten.

Het helpt Garmin LiveTrack - de functie waarmee u uw huidige locatie tijdens een training kunt delen - ook zonder uw telefoon te werken, en kan een bericht naar uw contacten voor noodgevallen sturen als het merkt dat er een incident heeft plaatsgevonden.

Zoals we al zeiden, lijkt het erop dat Garmin zich met deze LTE-upgrade niet richt op dagelijkse communicatie, aangezien smsen, bellen en spraakfunctionaliteit geen deel uitmaken van het pakket.

Natuurlijk is er echter, net als andere aangesloten horloges, nog steeds een abonnement vereist om deze LTE-veiligheidsfuncties te openen. Details over het bedrag van deze maandelijkse vergoeding zijn momenteel schaars, maar we weten wel dat de 945 LTE zelf de jouwe kan zijn voor $ 649 - en verkrijgbaar is met een zwarte of witte band.

En afgezien van de pas ontdekte LTE-smarts, is dit nog steeds hetzelfde indrukwekkende pakket dat we zagen bij het standaardmodel van de Forerunner 945 .

Dat betekent dat je de nieuwste en beste functies van de Forerunner-lijn krijgt, inclusief offline muziekstreaming, dagelijkse trainingssuggesties, Garmin Coach, volgmodi voor vrijwel elke sport die je kunt noemen en toegang tot alle eigen statistieken en plannen van Garmin rond training, herstel en prestatie.

Op dit moment lijkt de Forerunner 945 LTE alleen beschikbaar te zijn in de VS, maar we zullen dit stuk bijwerken als het apparaat in de toekomst een grotere beschikbaarheid krijgt.

Geschreven door Conor Allison.