(Pocket-lint) - Garmin heeft de nieuwste in zijn lijn van GPS-hardloophorloges op instapniveau onthuld, de Forerunner 55.

Het nieuwe model vervangt de Garmin Forerunner 45 , Forerunner 45S - uitgebracht in 2019 - en de Forerunner 45 Plus van vorig jaar, waardoor de levensduur van de batterij en het volgen van runs wordt verbeterd met behoud van een vergelijkbaar ontwerp.

In tegenstelling tot de vorige generatie, die in twee maten werd gelanceerd, zal de Forerunner 55 terugkeren naar slechts één maat.

Het behoudt hetzelfde ronde ontwerp als zijn voorganger, hoewel de binnenkant aanzienlijk is aangepast - en deze veranderingen zijn vooral gunstig voor hardlopers.

Er is nu een batterijduur van 20 uur bij gebruik van GPS (tegenover 13 uur op de Forerunner 45) en hij kan ook twee keer zo lang meegaan als het vorige model in smartwatch-modus, waarbij gebruikers ongeveer twee weken stroom krijgen.

Die boost is handig voor alle soorten bijgehouden oefeningen, maar de opname van enkele van de meer geavanceerde hardloopstatistieken van Garmin is de andere opmerkelijke sprong voorwaarts hier.

Van alle typische hardloopstatistieken - zoals verstreken tijd, calorieverbranding, afgelegde afstand, locatie- en hartslaggegevens - zal de Forerunner 55 ook Garmins PacePro bevatten, die de hoogte van een geladen koers analyseert om het inspanningsniveau te adviseren.

Dit is in combinatie met andere hardloopstatistieken die meestal worden gespaard voor de meer elite-modellen, zoals de eindtijdschatter, cadanswaarschuwingen en activiteitsprofielen. Uiteraard worden deze vergezeld door alle geneugten van Garmin Connect, dat inzicht biedt in onder meer VO2 Max en hersteltijden.

Afgezien van die verbeteringen, is dit vrijwel dezelfde aangelegenheid als Garmin-gebruikers gewend zullen zijn – en dat betekent basisfuncties van smartwatches, zoals ondersteuning voor meldingen en incidentdetectie, en wellnessfuncties zoals ontspanningsherinneringen en het volgen van de menstruatiecyclus.

Dit is echter geen slechte zaak, aangezien het instapniveau van de Forerunner-lijn doorgaans het beste GPS-apparaat is voor de meeste sporters.

De Forerunner 55 is nu verkrijgbaar voor £ 179,99, met een keuze uit een zwarte, witte of aqua-afwerking.

Geschreven door Conor Allison.