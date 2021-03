Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Garmin heeft een drietal nieuwe golf-wearables aangekondigd voor 2021, met de lancering van twee horloges - de Approach S42 en Approach S12 - en de Approach G12, een clip-on meetzoeker.

Zoals altijd zijn de nieuwkomers ontworpen om golfers meer informatie te geven wanneer ze op de baan zijn.

Alle drie hebben ze iets verschillende ontwerpen en mogelijkheden, hoewel ze details delen over dezelfde 42.000 golfbanen, de Green View-functie (helpt spelers de green te lezen) en ondersteuning voor het indienen van scorekaarten en scoreborden via de Garmin Golf-app.

Uiteraard zijn de drie ook verkrijgbaar voor verschillende prijsklassen. De Approach S42 kost $ 299,99 / £ 269,99, de S12 is $ 199,99 / £ 179,99 en de G12 kost $ 149,99 / £ 129,99. Ze zijn nu allemaal beschikbaar bij Garmin.

Laten we in de fijne kneepjes duiken om te zien wat deze nieuwe wearables onderscheidt.

De Approach S42 is meestal een golfhorloge, deels een smartwatch en, in wezen, een enigszins vernieuwde versie van de typische middenklasse-optie van Garmin.

Er zijn echter enkele functies van het vlaggenschip Approach S62 die overstappen naar het nieuwe apparaat, waaronder Autoshot, de automatische shotdetectie en opname van het bedrijf.

Zoals we al zeiden, het is ook erg bruikbaar als je niet op de baan bent. Dankzij het 1,2-inch touchscreen kleurendisplay, batterijduur van 10 dagen, activiteiten volgen en een mix van verschillende afwerkingen - roségoud, zilver en grijs - kan hij ook gemakkelijk doorgaan als een gewone smartwatch.

Aan het instapmodel van het golfassortiment van Garmin is de Approach S12, een apparaat dat de fraaie functies en smartwatch-mogelijkheden wegneemt.

Dit is de ideale keuze voor beginnende golfers of voor degenen die gewoon de basis willen, omdat het grotendeels is gericht op het bieden van afstanden tot de green en de omliggende gevaren. Het beschikt zelfs over een weergavemodus met grote cijfers om dingen echt gefocust te houden.

Omdat deze alleen een monochroom scherm heeft dat in zonlicht afleesbaar is, in tegenstelling tot duurdere modellen, kan de levensduur van de batterij ook veel concurrenten overtreffen. Gebruikers kunnen tot 30 uur stroom ontvangen in de GPS-modus, wat het dubbele is van de S42.

Misschien wel het meest interessante van het nieuwe trio is de Approach G12, die fungeert als een clip-on of handafstandsmeter.

Er is een 1,3-inch monochroom display, net als de Approach S12, en het deelt ook dezelfde functies als het instaphorloge.

Het is het ideale alternatief voor diegenen die tijdens hun ronde niets om hun pols willen, in staat zijn om op uw wacht- of golftas te klikken of om uw nek te zitten met een lanyard.

