(Pocket-lint) - Garmin lijkt het tekort aan smartwatches voor vrouwen aan te pakken door een gerichte lijn te lanceren, de Lily.

De set Lily-smartwatches is natuurlijk geïnspireerd op andere Garmin-apparaten , maar schaalt de bandmaten en het algemene ontwerp terug naar vrouwen en degenen die de voorkeur geven aan subtielere wearables.

De Garmin Lily heeft een aluminium of roestvrijstalen kast van 34 mm, met een siliconen of leren band van slechts 14 mm breed. Dit maakt ze een van de kleinste smartwatches op de markt - en een goed alternatief met een ronde rand voor de 40 mm Apple Watch .

Het heeft een lens met patroon en een aanraakscherm in grijstinten dat verschijnt als je met je pols beweegt en verdwijnt als je klaar bent. Er zijn twee modellen om uit te kiezen: de Sport, een meer activiteitsgerichte ervaring met een aluminium behuizing en siliconen band, en het meer alledaagse klassieke model met een roestvrijstalen behuizing en leren band.

Noch de Sport of Classic bevatten alle zware trainingsfuncties van een Forerunner of Fenix , maar ze hebben sensoren voor hartslag en bloedzuurstofverzadiging, evenals Garmin Body Battery Energy-monitoring, stress-tracking, slaapmonitoring en smartphone meldingen. Helaas hebben beide geen ingebouwde GPS of Garmin Pay .

Waar gebruikers ook voor kiezen, de levensduur van de batterij wordt geschat op vijf gezonde dagen, maar dit hangt natuurlijk af van hoe uw installatie en gebruik zijn.

Er zijn drie modellen om uit te kiezen in de Classic-reeks van de Garmin Lily en drie modellen in de Sport-reeks, en beide series zijn nu beschikbaar op de Garmin-website.

De Garmin Lily Classic kost $ 249,99 in de VS en £ 229,99 in het VK. De Garmin Lily Sport kost $ 199,99 in de VS en £ 179,99 in het VK .

Geschreven door Britta O'Boyle.