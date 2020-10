Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Je houdt van horloges hardlopen, je houdt van deals - laat ons je voorstellen aan de Garmin Vivoactive 4, verkrijgbaar met een verleidelijke korting als onderdeel van Amazon Prime Day.

Als een van de best lopende horloges in het assortiment van Garmin, wordt de Vivoactive 4 doorgaans verkocht voor een relatief hoge $ 349,99, hoewel Prime-leden tijdens het spaarevenement van Amazon slechts $ 199,99 kunnen verdienen. Het is een gigantische besparing die het gps-horloge - dat pas vorig jaar werd gelanceerd - naar de laagste prijs ooit brengt, en waar we het misschien niet eens naar terug zien komen voor Black Friday.

Hoewel de wearables van Garmin er traditioneel op gericht zijn hardlopers en fietsers stevige volgmaatjes te bieden, slaagt het Vivoactive-assortiment erin om te verdubbelen en tegemoet te komen aan diegenen die ook smartwatch-krachten willen. U krijgt dus niet alleen functies zoals GPS en hartslagmeting, maar ook functies zoals de onschatbare offline Spotify-weergave.

Aangezien de levensduur van de batterij ongeveer een week 4-7 dagen kan duren (afhankelijk van je gebruik), blaast dit de concurrentie - en met name de gloednieuwe Apple Watch Series 6 - uit het water.

Uw enige potentiële probleem hier is de hoeveelheid voorraad, en aangezien we niet verwachten dat deze te lang meegaat, moet u eerder dan later kapitaliseren om een van de meest veelzijdige horloges op de markt te kopen.

