Spotify toevoegen aan uw Garmin-horloge

(Pocket-lint) - Sinds Spotify voor het eerst compatibel is gemaakt met Garmin-horloges, is de lijst met compatibele apparaten aanzienlijk gegroeid. Het was aanvankelijk vrij beperkt, maar dat is niet langer het geval. Veel van de modellen die de afgelopen jaren zijn uitgebracht, kunnen nu offline Spotify afspelen.

Hier is alles wat u moet weten over het installeren van Spotify op uw Garmin-horloge en het downloaden en synchroniseren van afspeellijsten.

Premium Spotify-account (niet gratis)

Een compatibel Garmin-horloge (lijst hieronder - correct vanaf april 2021)

Toegang tot een wifi-netwerk

Ten minste 50 procent batterij op het horloge, of ergens om het op te laden

Uw smartphone met Garmin Connect app geïnstalleerd en aangemeld bij uw Garmin account

De eerste fase van de installatie is het vinden van de app in de eigen app store van Garmin, de Connect IQ Store genaamd. Op de iPhone vindt u dit in het gedeelte "Meer" van de Garmin Connect-app op uw telefoon. Selecteer "Meer" en scroll naar beneden tot je "Connect IQ Store" ziet.

Op Android is het vergelijkbaar, behalve dat het tabblad "meer" zich op een andere plaats bevindt. Tik op het menupictogram in de zijbalk in de linkerbovenhoek en u zou de optie voor toegang tot de Connect IQ Store moeten vinden in de lijst die wordt weergegeven.

Zodra je de winkel hebt gelanceerd, wordt een apparaatspecifiek winkelfront geladen, dus als je de Fenix 5 Plus hebt (of een ander compatibel horloge na een bredere uitrol), kun je naar Spotify zoeken in de zoekbalk en deze wordt weergegeven als eerste optie.

Wanneer je op de downloadknop hebt gedrukt, zoals elke andere gedownloade app of wijzerplaat, wordt deze na de volgende synchronisatie op je Garmin wearable geïnstalleerd.

Zodra de synchronisatie heeft plaatsgevonden, zou je horloge een melding moeten laten zien dat er een nieuwe muziekprovider is toegevoegd. Druk op select / ok (rode knop op Fenix 6 Pro) en je ziet een scherm dat je welkom heet bij de muziekspeler. Selecteer nu een provider en kies "Spotify".

Kies de optie om het te activeren / in te stellen en u krijgt een melding op uw telefoon, van de Garmin Connect-app die u vertelt om in te loggen en de service te autoriseren voor gebruik op uw horloge. Vervolgens logt u in op uw Spotify Premium-account, controleert u de voorwaarden, gaat u akkoord en autoriseert u het voor gebruik op uw Garmin-horloge.

Daarna kun je direct op je horloge afspeellijsten selecteren, ofwel de aanbevolen ofwel de zelf gemaakte afspeellijsten.

Open de muziekfunctie op je horloge (houd op Fenix de "omlaag" -knop ingedrukt). Open het menu en selecteer "Bibliotheek" en vervolgens "Muziek en podcasts toevoegen". Kies nu uit de opties in de lijst. Om je eigen gemaakte of gevolgde afspeellijsten toe te voegen, selecteer je "Afspeellijsten" en je krijgt een lijst met alle afspeellijsten die je voor jezelf hebt gemaakt of die je hebt gevolgd.

Het lijkt even te duren om ze te laden, maar eenmaal geladen, kunt u door de afspeellijsten bladeren en de afspeellijsten selecteren die u naar uw horloge wilt downloaden.

Als je dat nog niet hebt gedaan, wordt je nu gevraagd om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk, zodat het de nummers die je hebt geselecteerd kan downloaden / synchroniseren. Als een kanttekening: als uw batterij onder de 50 procent is, moet u uw horloge ook op een stopcontact aansluiten om het op te laden tijdens het downloaden.

Als dat allemaal is gebeurd, heb je nu alle gewenste afspeellijsten op je horloge (opslag toestaan).

Om te luisteren hoef je alleen maar je horloge te koppelen met een paar van je favoriete Bluetooth-koptelefoons en kun je beginnen. Je hebt je favoriete muziek, van de populairste streamingdienst, direct om je pols.

Captain Marvel, D2 Air, D2 Delta, D2 Delta PX, Delta S, Darth Vader, Descent MK2 en MK2i, First Avenger, Forerunner 245 Music, Forerunner 645 Music, Rey, Venu, Venu 2, Venu 2S, Venu Sq. Muziek, Vivoactive 3 Music, Vivoactive 4

Fenix: 5 Plus, 5S Plus, 5X Plus, 6 Pro, 6 Sapphire, 6 Pro Dual Power, 6 Pro Solar, 6S Pro, 6S Sapphire, 6S Pro Dual Power, 6S Pro Solar, 6X Pro, 6X Sapphire, 6X Pro Solar

MARQ: avonturier, atleet, vliegenier, kapitein, commandant, chauffeur, expeditie en golfer

Quatix: 6, 6X, 6X Solar, 6X Dual Power

