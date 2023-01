Nieuw jaar, nieuwe jij? Fossil Gen 6 Hybrid Wellness Edition heeft je

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

LAS VEGAS (Pocket-lint) - Fossil heeft tijdens de Consumer Electronic Show (CES) in Las Vegas het Gen 6 Hybrid Wellness Edition horloge aangekondigd.

De Fossil Gen 6 Hybrid Wellness Edition heeft een ontwerp dat lijkt op een traditioneel horloge, maar er zijn diverse slimme functies aan boord, waaronder een speciale Wellness Gauge wijzerplaat.

Op de Gen 6 Hybrid Wellness Edition vind je een E-ink grijsschaal display met achtergrondverlichting, een home-knop en twee configureerbare drukknoppen, samen met mechanische wijzers en uurmarkeringen.

Er worden drie kleuren aangeboden, allemaal met een 44mm roestvrijstalen behuizing van 11,4mm dik. Alle drie de kleuren bieden 3ATM waterbestendigheid en ze ondersteunen allemaal 20mm horlogebanden, dus er zijn genoeg opties in termen van verschillende stijlen.

Qua sensoren vind je hartslagmonitoring, SpO2-monitoring en de Gen 6 Hybrid Wellness Edition meet ook VO2 Max. Andere functies zijn een enorme batterijlevensduur van twee weken dankzij dat E-ink display, de mogelijkheid om automatisch trainingen te detecteren en er is ook Amazon Alexa aan boord. Het is het vermelden waard dat er ook snel opladen aan boord is voor 80 procent opladen in een uur.

De Fossil Gen 6 Hybrid Wellness Edition is verkrijgbaar vanaf 5 januari 2023. De prijs voor het Verenigd Koninkrijk moet nog worden onthuld, maar voor degenen in de VS, het zal u terugzetten $ 229.

Geschreven door Britta O'Boyle.