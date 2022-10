Het eerste Wear OS 3-horloge van Fossil draait om uw welzijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Fossil heeft zijn eerste Wear OS 3-horloge aangekondigd, de Gen 6 Wellness Edition, naast een nieuwe Wellness-app voor je telefoon die alles bijhoudt.

De nieuwe Fossil smartwatch gaat deze maandag, 17 oktober, 2022 in de verkoop en wordt verkocht voor 299 dollar, hoewel internationale prijzen nog niet zijn bevestigd. Om te zien kun je een 44mm behuizing verwachten met een 1,28-inch always-on display dat alle gebruikelijke gegevens biedt die we allemaal zijn gaan verwachten van een smartwatch. De technologie binnenin is een Snapdragon Wear 4100 Plus-chip, dus geen Snapdragon W5 Plus hier, gekoppeld aan 8GB opslagruimte.

Aan de buitenkant kunnen kopers kiezen uit drie kleuropties: zwart, zilver of roségoud. Verschillende band opties zijn ook beschikbaar, met genoeg om uit te kiezen. Voor zover slimme horloges gaan, is dit een van de betere - vooral als je van een rond gezicht houdt.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

In de wereld van software is er de voor de hand liggende Wear OS 3 toevoeging met Fossil naar verluidt leunend op YouTube Music, Spotify, en Facer als de belangrijkste redenen waarom je dit ding wilt hebben. Er is ook Alexa, hoewel er nergens sprake is van Google Assistant, dus we kunnen aannemen dat het niet inbegrepen is. In ieder geval nog niet.

Het zou geen wellness-horloge zijn als de Gen 6 Wellness niet al je spullen kon tracken, natuurlijk. De wearabke kan SpO2, VO2 Max, je hartslagzones, slaap, en cardiofitnessniveau monitoren, plus meer voor degenen die echt precies willen weten wat hun lichaam aan het doen is. Dat alles wordt ondersteund door een nieuwe app, die is waar al die nieuwe tracking goedheid zal leven.

Als je de Fossil Gen 6 Wellness aan je leven wilt toevoegen, kun je dat binnenkort doen - er is zelfs een countdown op de Fossil-website.

Geschreven door Oliver Haslam.