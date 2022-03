Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Je bent niet langer beperkt tot Google Assistant als je een Fossil Gen 6 smartwatch bezit en deze gebruikt met een Android-telefoon. In plaats daarvan kun je Amazon Alexa instellen en starten als je dat liever hebt.

Volgens Fossil ondersteunen al zijn nieuwe Gen 6-smartwatches - inclusief Fossil-, Skagen- en Michael Kors -producten - nu de nieuwe Alexa-horloge-app. Houd er rekening mee dat Fossil tijdens de lancering van de Skagen Falster Gen 6 eerder dit jaar voor het eerst onthulde dat het samenwerkte met Amazon om "ingebouwde" Alexa te brengen om Wear OS-smartwatches te selecteren. Nu, in het voorjaar van 2022, gaat Alexa-functionaliteit eindelijk live. Fossil heeft ook geplaagd dat het uitkijkt naar het "uitbreiden" van Alexa op zijn smartwatches. Dit is wat u moet weten.

De Alexa Watch-app op Fossil en Skagen Gen 6 smartwatches heeft stilletjes ondersteuning voor Alexa on Wear OS geïntroduceerd.

Om alles in te stellen, moet je de Alexa Watch-app toestemming geven om de microfoon van je horloge te gebruiken. Je moet ook de Alexa mobiele app downloaden op een Android-smartphone en deze gebruiken om de app en je smartwatch te koppelen aan je Amazon-account. Tijdens het instellen is een Bluetooth-verbinding met uw telefoon vereist. Om Alexa op je horloge te laten werken (zoals reageren op vragen), moet je telefoon zijn verbonden via Bluetooth, omdat Alexa op je horloge communiceert met de Alexa Watch-app op je telefoon om vragen te verwerken.

Amazon

Open de Alexa watch-app op het Fossil-horloge.

Druk op 'Volgende' om aan de slag te gaan en toestemmingen toe te staan.

Ga door met instellen op de mobiele Alexa-app . Open de Alexa mobiele app op je telefoon. Navigeer in de Alexa Mobile-app naar 'Meer' in de rechterbenedenhoek. Klik op Apparaat toevoegen. Scroll naar beneden om Smartwatch te selecteren. Selecteer je Fossil-horloge en klik op 'Verbind je Fossil-horloge met Alexa'.

Voltooi uw installatie op de Alexa Watch-app op uw horloge. Open de Alexa Watch-app op je horloge. Configureer uw pusher/hardware-knop. Klik op 'Ga naar instellingen'. Kies onder 'Je hardwareknop aanpassen' de gewenste locatie voor toegang tot Alexa.

Het instellen is voltooid.

Je hebt de mogelijkheid om Alexa te openen op je horlogescherm - ook vanuit de Alexa watch-app en de Alexa Tile - of door een van de pushers te configureren.

Eenmaal gekoppeld, zal de Alexa Watch-app voorstellen dat je een sneltoets instelt om de stemassistent van Amazon te starten - dat komt omdat het niet altijd luistert zoals Assistant op Wear OS staat.

Nadat je de Alexa Watch-app hebt gedownload, kun je de tegel openen door vanaf de wijzerplaat naar links te vegen. Met de Alexa Tile kun je Alexa starten en spraakopdrachten geven. Mogelijk moet u de Alexa Tile aan uw lijst toevoegen. Houd een tegel ingedrukt om tegels toe te voegen of opnieuw te configureren.

Je hebt ook toegang tot Alexa door de pushers te configureren. U kunt op de kroondrukknop drukken om de app-kiezer te starten en de Alexa Watch-app te lokaliseren. Om de Alexa-app in te stellen om te starten met een druk op je bovenste of onderste pusher, ga je naar je horloge Instellingen> Personalisatie> Hardwareknoppen aanpassen.

Zodra Alexa is ingesteld, kun je het gebruiken op je Fossil-horloge en toegang krijgen tot al je favoriete Alexa-functies. Je kunt je muziek afspelen, vragen stellen, Amazon-bestellingen volgen, je smart home bedienen en zelfs bellen vanaf je horloge. Je horloge hoeft alleen de Alexa Watch-app te gebruiken en te zijn gekoppeld aan een ondersteunde Android-telefoon met de Alexa Mobile-app.

"Alexa, speel de hits van vandaag."

"Alexa, speel jazzmuziek."

"Alexa, bel mama."

"Alexa, moet ik vandaag een jas dragen?"

"Alexa, hoe wordt het weer morgen?"

"Alexa, waar is de dichtstbijzijnde coffeeshop?"

"Alexa, voeg popcorn toe aan mijn boodschappenlijstje."

"Alexa, herinner me eraan dat ik mijn familie om 17.00 uur moet bellen."

"Alexa, zet een timer op 15 minuten"

"Alexa, bestel popcorn."

"Alexa, doe de lichten aan."

"Alexa, wat is de score van de super bowl?"

"Alexa, vertel me een grapje."

"Alexa, wat is de bevolking van New York City?"

Nee, Alexa-reacties worden niet hardop voorgelezen. Ze worden alleen op het scherm weergegeven.

De Alexa Watch-app is exclusief voor Fossil Group Gen 6-apparaten van Fossil, Skagen en Michael Kors. Het komt nu voorgeladen op deze smartwatches. Het kan worden gekoppeld aan telefoons met de nieuwste versie van Android (met uitzondering van de Go-editie en telefoons zonder Google Play Store) in ondersteunde landen. Momenteel wordt de iPhone niet ondersteund.

Ja. De Alexa Watch-app heeft geen invloed op de Google Assistent-ervaring. Het blijft werken en biedt dezelfde functionaliteit die het altijd op Fossil-smartwatches heeft geboden.

Bekijk de FAQ-pagina van Amazon en de FAQ-pagina van Fossil voor meer informatie.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 23 juni 2021 Prime Day 2021 zit er nu op!

Geschreven door Maggie Tillman.