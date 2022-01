Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens CES 2022 kondigde Fossil Group aan dat het een van zijn populairste Wear OS-horloges heeft geüpdatet met de introductie van de Skagen Falster Gen 6.

Het handhaaft praktisch dezelfde ontwerpformule als eerdere Falster-generaties, tot aan het 1,28-inch AMOLED-scherm. Maar er zijn enkele veranderingen. In feite is de maat van het horloge iets dikker op 11,5 mm. (In termen van breedte is het 42 mm, of hetzelfde als de Falster 3. ) De oplaadring heeft ook een verbeterde afdichting om te voorkomen dat metalen ringen naar buiten komen - iets dat eerder zou gebeuren.

Fossil Group zei dat de Skagen Falster Gen 6 20 mm horlogebanden ondersteunt, en het wordt geleverd met een gaasstalen exemplaar. Andere fysieke kenmerken zijn een roterende kroon voor een aan / uit-knop en twee extra knoppen die door de gebruiker kunnen worden ingesteld.

In het horloge bevindt zich de Snapdragon Wear 4100+-chipset van Qualcomm, 8 GB opslagruimte en 1 GB RAM. Andere specificaties zijn onder meer 3ATM waterbestendigheid, ondersteuning voor NFC en Bluetooth 5.0 LE, een hartslagsensor en een 310mAh-batterij die in 30 minuten tot 80 procent kan worden opgeladen.

Ten slotte wordt de Skagen Falster Gen 6 later in 2022 geüpgraded naar Wear OS 3.

Wat betreft prijzen, de Skagen Falster Gen 6 begint bij $ 295. Het zal ergens in januari 2022 verkrijgbaar zijn bij Skagen zelf.