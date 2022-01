Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Wie houdt er niet van een goede collab, toch? Welnu, Fossil en Razer hebben de handen ineen geslagen om een speciale editie aan te kondigen op CES 2022 : de Razer X Fossil Gen 6 Smartwatch.

De speciale editie heeft hetzelfde ontwerp als de Fossil Gen 6 - met zijn 44 mm kast, 22 mm band en Qualcomm Wear 4100+ platform - maar wordt geleverd met enkele speciale Razer-extra's.

De belangrijkste functie waar gamers van gaan kwijlen, is de toevoeging van vier aanpasbare Razer Chroma RGB-lichteffecten, met behulp van de output van het 1,28-inch AMOLED-scherm, terwijl drie exclusieve Razer-wijzerplaten verder zullen helpen bij de unieke look.

Fossil / Razer

Er zijn ook twee op maat ontworpen verwisselbare banden, beide in iconische Razer-kleuren - zwart en (luminescerend) groen - om ervoor te zorgen dat de speciale editie eruitziet als een Razer-accessoire.

Interessant is dat de Razer X Fossil Gen 6 Smartwatch beperkt zal zijn tot slechts 1.337 stuks in totaal. Waarom zo'n ongebruikelijk aantal? Razer-nerds zullen het al weten: dat is leetspeak voor 'Elite', hetzelfde nummer dat Razer in het verleden heeft gebruikt voor speciale editie-apparaten - zoals de Razer Phone .

En hoeveel betaal je voor een van die 1.337 speciale edities? De Amerikaanse prijs is vastgesteld op $ 329, dus slechts een premie van $ 30 ten opzichte van het standaardhorloge .