Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fossil heeft zijn nieuwe reeks smartwatches aangekondigd, en dit zijn degenen waar je op hebt gewacht. Gen 6 is eindelijk echt en wordt compleet geleverd met een groot aantal hardwareverbeteringen over de hele linie.

Voordat we naar de goede dingen gaan, is er een kleine domper: de Gen 6-modellen zullen niet worden gelanceerd met Googles nieuwe Wear OS 3 uit de doos. Ze kunnen echter worden geüpgraded naar Wear OS 3 en zullen de software in 2022 krijgen.

De grote hardware-update is - eindelijk - een nieuwe processor in de horloges. Alle Gen 6-modellen van de verschillende merken van Fossil worden aangedreven door de Snapdragon Wear 4100+-processor .

Dat betekent een meer responsieve ervaring, snellere laadtijden van apps en beter beheer van de batterij tijdens gebruik. Het betekent ook de mogelijkheid om meer kleuren op het scherm te ondersteunen, zodat het zal leiden tot betere aanpassingsopties.

Bovendien heeft Fossil zijn nieuwste horloges uitgerust met sneller opladen, zodat je de batterij voor 80 procent kunt vullen met slechts 30 minuten opladen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een nieuwe vier-pins magnetische oplaadschijf.

Dat betekent dat, hoewel de levensduur van de batterij meer dan 24 uur is, het snel opladen betekent dat je er in theorie een naar bed kunt dragen om de slaap bij te houden en hem dan s ochtends op te laden terwijl je je klaarmaakt voor je werk.

Gen 6-horloges hebben ook een verbeterde hartslagsensor. Fossil zegt dat deze nieuwe hardware continue tracking en betere nauwkeurigheid mogelijk heeft gemaakt. Het wordt ook vergezeld door een nieuwe SpO2-sensor voor bloedzuurstofverzadiging.

Fossil Gen 6-horloges hebben een kast van 44 mm of 42 mm, gemaakt van roestvrij staal met een 1,28-inch touchscreen en waterdicht tot 3 ATM (30 meter). Dat betekent dat ze zwembestendig zijn.

Andere hardware omvat 8 GB opslag, 1 GB, plus Wi-Fi, Bluetooth 5.0 LE, GPS en NFC, evenals de gebruikelijke verzameling sensoren: versnellingsmeter, gyroscoop, kompas en hoogtemeter.

Michael Kors voegt zich bij de Fossil Gen 6 en lanceert ook zijn eigen Gen 6-horloges. Ze beschikken over dezelfde hardware en mogelijkheden, maar ingebouwd in een klassieke behuizing en band in Access-stijl. Voor degenen die iets meer glanzend willen.

Fossil Gen 6-horloges kosten tussen de $ 299 en $ 319, afhankelijk van het model, en kunnen vanaf nu worden gereserveerd.