(Pocket-lint) - Fossil heeft al geplaagd dat de volgende generatie smartwatches eraan komt, maar voordat het bedrijf de kans heeft gehad om de apparaten volledig te onthullen, laat een enorm lek niet alleen het ontwerp zien, maar ook de specificaties.

WinFuture publiceerde een aantal details en meerdere afbeeldingen van de Fossil Gen 6 smartwatches, samen met prijs- en beschikbaarheidsinformatie dankzij een vermelding op Amazon , die sindsdien is verwijderd.

Volgens de Duitse site zullen de Fossil Gen 6-smartwatches worden geleverd in een kast van 42 mm en 44 mm, die beide een 1,28-inch display hebben met een resolutie van 416 x 416 pixels en functies zoals Always On. Er wordt gezegd dat er verschillende opties beschikbaar zijn in termen van afwerking, hoewel alle modellen dezelfde hardware en 5ATM waterbestendig zouden bieden.

Onder de motorkap wordt gezegd dat de Fossil Gen 6-smartwatches zullen draaien op de Qualcomm Snapdragon 4100+-chipset, die blijkbaar een grote prestatieverbetering biedt en er wordt gezegd dat er 8 GB opslagruimte, Bluetooth 5.0 en ingebouwde GPS is. Andere kenmerken zijn naar verluidt onder meer de hartslag Het monitoren , slaap controle , cardio niveaus en SpO2 bewaking , samen met basics zoals trappen.

Er wordt beweerd dat de batterijduur 24 uur is, hoewel de extreme batterijbesparende modus die op eerdere Fossil-smartwatches werd aangeboden weer aanwezig zou zijn en men gelooft dat de smartwatches binnen een uur volledig zijn opgeladen, of 80 procent in 30 minuten van opladen.

De Fossil Gen 6 smartwatches zullen naar verwachting bij de lancering Wear OS 3 niet gebruiken. Er wordt gezegd dat ze € 299 of € 329 kosten, afhankelijk van het model, en beschikbaar zijn vanaf 27 september. Voorlopig is er niets officieel, maar dit is een behoorlijk substantieel lek.