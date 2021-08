Nieuw Fossil Gen 6-horloge geplaagd, komt mogelijk met Wear OS van Samsung

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je op zoek bent naar een meer traditioneel ogende smartwatch, zijn er maar weinig opties die in de buurt komen van Fossil. De Gen 5 Smartwatch was indrukwekkend en bracht het naar een niveau van horloges dat we zouden aanbevelen. Nu plaagt Fossil echter zijn nieuwste generatie 6-iteratie en zegt dat het niet alleen zijn eigen beste is, maar mogelijk de meest geavanceerde smartwatch die er is.

In de teasertekst vermeldt Fossil het gebruik van Snapdragon-processors, waardoor ze niet langer kunnen worden gebruikt, hopelijk springend op de 4100-processorbandwagon en het daar plaatsen met enkele van de marktleiders. Maar kijkend naar de grote banner van Way More, W ay Faster , zou je kunnen vermoeden dat het naar andere opties voor processors kijkt die de prestaties naar een nog hoger niveau kunnen tillen. Misschien gebruikt het Samsungs nieuwe draagbare Exynos-processor die onlangs werd onthuld voor de aankomende Galaxy Watch 4 (die op 11 augustus wordt aangekondigd).

Fossile stelt wel dat het Wear OS van Google zal gebruiken, wat geen verrassing is. En aangezien Samsung een aangepaste gebruikersinterface wil toevoegen aan zijn nieuwste aanbod (ook op Wear OS), zullen we misschien hetzelfde zien op Fossils nieuwste. Fossil zegt tenslotte dat de Gen 6 de meest geavanceerde smartwatch wordt die er is, en Samsung wil zeker die topstap behouden met de Galaxy Watch 4. Ofwel Fossil versterkt zichzelf een beetje te veel, of het heeft iets in de mouw die ons allemaal zou kunnen verrassen.