Oudere Fossil-horloges krijgen de Google/Samsung Wear-update niet

(Pocket-lint) - Fossil heeft bevestigd dat het van plan is om later dit jaar een nieuwe premium smartwatch te lanceren, maar cruciaal is dat dit betekent dat oudere en bestaande modellen van Fossils horloges de nieuwe versie van Wear niet zullen krijgen.

Dat betekent dat als je uitkijkt naar de nieuwe versie van Wear , je het beste geen Fossil-horloge kunt kopen totdat het nieuwe apparaat is uitgebracht.

Het nieuws komt via een interview met Cnet. De publicatie interviewde Fossils Chief Commercial Officer (CCO), die de plannen bevestigde.

Fossil Group heeft natuurlijk een groot aanbod aan smartwatches onder verschillende merknamen. Skagen, Diesel en Michael Kors behoren allemaal tot die groep, evenals de modellen van het Fossil-merk natuurlijk.

Dat zijn een heleboel horloges die niet kunnen worden geüpgraded naar de nieuwe software die is gebouwd in samenwerking met Google en Samsung .

Door de geluiden en de taal die in het interview werd gebruikt, lijkt het erop dat de horloges gewoon niet compatibel zijn met de software en toegevoegde functies, in plaats van dat Fossil er gewoon voor kiest om niet te upgraden.

Wat ook interessant is aan dit interview, is dat er een duidelijke nadruk ligt op het feit dat de compatibele toekomstige horloges "premium" zijn, zowel qua prijs als qua ontwerp.

Dat betekent dat de volgende generatie smartwatches van Fossil een prijs zullen hebben die veel dichter bij die van de Apple Watch ligt, in plaats van de relatief betaalbare horloges te zijn die ze momenteel zijn.

Terwijl de prijzen en het ontwerp stijgen, kunnen we verwachten dat de focus op een breed scala aan ontwerpen, stijlen en knopconfiguraties zal blijven bestaan.

Zoals eerder vermeld, heeft de Fossil-groep een enorm scala aan modellen van meerdere merken, variërend van de minimalistische Skagen-modellen tot de meer bling Michael Kors en opzichtige Diesel-ontwerpen, die allemaal iets anders bieden dan de andere.

Dat is het goede nieuws hier, hoewel het veilig lijkt om aan te nemen dat die ontwerpen in de toekomst meer gaan kosten.

Geschreven door Cam Bunton.