(Pocket-lint) - Fossil heeft zijn eerste LTE-smartwatch aangekondigd en het is gebouwd op hetzelfde Gen 5-platform dat het bedrijf de afgelopen 12 maanden voor bijna al zijn merken heeft gebruikt.

Dat betekent dat dezelfde Qualcomm Snapdragon 3100-chipset erin zit, samen met dezelfde hartslagsensorhardware, GPS, activiteiten volgen, slaap volgen en NFC-betalingen.

Met LTE aan boord kunnen gebruikers in contact blijven met mensen en toegang krijgen tot streaming muziek en andere diensten waarvoor een internetverbinding nodig is, maar zonder dat hun telefoon in de buurt hoeft te zijn aangesloten.

Het nieuwe horloge is verkrijgbaar in twee kleuren. Er is een smokey roestvrijstalen model met een zwarte band of een roségouden kast met blush bandjes. Hij heeft een horlogekast van 45 mm en je kunt de horlogeband natuurlijk gemakkelijk vervangen door een andere.

Voordat we echter allemaal enthousiast worden over een gemakkelijke, tether-vrije ervaring, zijn er een paar dingen die het vermelden waard zijn. Het eerste LTE-horloge van Fossil wordt exclusief gelanceerd in samenwerking met Verizon in de VS. Dat betekent enkele kanttekeningen.

De LTE-mogelijkheid wordt beperkt tot Android-telefoongebruikers via de functie Nummer delen van Verizon. Hierdoor kunt u hetzelfde nummer op uw horloge delen als op uw telefoon, maar dit betekent natuurlijk elke maand extra datakosten en betekent dat iPhone-gebruikers dit niet krijgen.

Het Gen 5 LTE-horloge van Fossil zal te koop zijn voor $ 349 wanneer het in de lente in de VS wordt gelanceerd.

Het was niet de enige productaankondiging van Fossil tijdens de snelle perslancering tijdens CES 2021. Het bedrijf heeft ook aangekondigd dat het nieuwe horlogemodellen in zijn Gen 5E- en Hybrid HR-families brengt van twee van zijn andere merken: Michael Kors en Skagen.

Michael Kors lanceert twee Access Gen 5E-modellen in zijn Darci- en MKGO-lijnen. Access Gen 5E Darci zal verkrijgbaar zijn in vier kleuren, waaronder een opvallende zilveren en blush gouden tweekleurige combinatie, terwijl de Access Gen 5E MKGO ook in vier kleuren wordt geleverd.

Harware en qua functies hebben ze dezelfde mogelijkheden als de bestaande Gen 5E-horloges van Fossil, die in wezen een kleinere en lichtere versie van de Gen 5 zijn.

Darci en MKGO zijn vergelijkbaar vanaf de voorkant, maar het GO-model heeft een rubberen band in plaats van de metalen schakelarmband van de Darci. Beide hebben die imitatiediamanten rond de ring om het een beetje sprankeling te geven. Darci kost $ 350 als het in de lente in de verkoop gaat, en de MKGO kost $ 250.

Het enige andere genoemde horloge is een Hybrid HR-model van Skagen dat - net als de andere horloges - voortbouwt op een bestaand Fossil-platform, maar met Skagens eigen smaak van design.

Skagen Jorn Hybrid HR heeft vijf zeer Skagen-achtige ontwerpen: drie 42 mm en twee 38 mm modellen. Er zijn modellen met leren banden, siliconen banden en een metalen lus, elk met een traditioneel horlogemechanisme, met de handen boven een E-Ink-display.

Het hybride horloge gaat meer dan twee weken mee op een volle batterij en houdt je gezondheids- en fitnessgegevens bij (inclusief slaaptracking). Alle vijf de modellen kosten $ 195 als ze in de lente in de uitverkoop komen.

Geschreven door Cam Bunton.