(Pocket-lint) - Fossil heeft Wear OS-horloges de afgelopen jaren bijna in zijn eentje in stand gehouden en biedt een enorm scala aan modieuze ontwerpen voor de verschillende merken. En nu lijkt het erop dat het bedrijf op het punt staat aan boord van de LTE-trein te springen.

Deze laatste onthulling komt via een FCC-applicatie, wat betekent dat het product ten eerste echt is en dat het in de nabije toekomst zal verschijnen.

Zoals opgemerkt door 9to5Google, die het bewijs oorspronkelijk heeft opgegraven, krijgt het horloge modelnummer C1NF1 en is het, naast de gebruikelijke draadloze Bluetooth-, Wi-Fi- en NFC-technologieën, ook geschikt voor LTE.

Momenteel zijn er niet zoveel 4G Wear OS-horloges op de markt, vooral omdat Fossil Group het nog moet adopteren, maar als de FCC-vermelding een indicatie is van een aanstaande release, zal dat binnenkort veranderen.

In tegenstelling tot smartwatches is een constante 4G-verbinding niet zo voordelig op een smartwatch als op een telefoon, maar als we het met succes hebben gebruikt op Apple Watch, kunnen we zeggen dat het zeker een handige functie is.

Voor de eindgebruiker betekent dit de mogelijkheid om muziek te streamen tijdens het hardlopen of - in geval van nood - om te kunnen bellen als (om welke reden dan ook) je je telefoon niet bij de hand hebt.

Het nadeel is misschien dat het erop lijkt dat het horloge op het Snapdragon 3100-platform zal worden gebouwd, dus niet met de extra voordelen van de meest recente 4100-chipset . Namelijk: snelheid en batterijduur.

Afgezien daarvan lijkt dit horloge een rond scherm te hebben en - gezien het C1NF1-modelnummer - een horloge van het merk Fossil te zijn, en niet een horloge uit de andere merkenfamilie.

Nu januari bijna voor de deur staat, zou het niet ongebruikelijk zijn dat deze horloges in de komende weken worden aangekondigd, gezien het gezicht dat CES meestal een tijdje nieuwe gadgets voor het komende jaar begint.

Geschreven door Cam Bunton.