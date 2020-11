Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Degenen die deze Black Friday op zoek zijn naar een glimmende nieuwe smartwatch hebben geluk, met de Fossil Group die een smorgasbord van smakelijke besparingen onthult waar je over kunt nadenken.

De eigen apparaten van het bedrijf zullen tijdens de verkoopperiode aanzienlijke prijsdalingen ondergaan, maar zullen ook die onder de Fossil Group-paraplu omvatten, zoals Skagen en Michael Kors.

De meeste besparingen zijn al beschikbaar, terwijl andere een grotere korting zullen krijgen dichter bij Black Friday en in de week erna.

Zoals het er nu uitziet, omvatten de belangrijkste kortingen Fossil Gen 5 en Gen 5E-apparaten, met besparingen die lopen van 19 november - 1 december. Gedurende die periode zullen Gen 5-smartwatches beginnen bij $ 179 , terwijl de gloednieuwe Gen 5E-apparaten $ 149 zullen kosten (siliconen band) en $ 169 (armband en leer).

squirrel_widget_167394

Deze zijn vergelijkbaar met de besparingen die we al hebben gezien door Amazon en andere retailers, dus houd de officiële website van Fossil in gedachten als de voorraad via alternatieve wegen opdroogt. Houd er ook rekening mee dat het bedrijf kortingen tot 70% biedt na Black Friday - van 30 november - 6 december - inclusief horloges die je tijdens de eerste fasen hebt gemist.

Als de eigen smartwatches van Fossil niets voor jou zijn, is het mogelijk dat Skagen heeft wat je zoekt. Er zijn al 40% kortingen beschikbaar via de website van het bedrijf, met de prachtige Skagen Falster 3 verlaagd tot $ 199 . Die besparingen lopen tot 29 november, en daarna zijn 70% prijsverlagingen beschikbaar van 30 november - 6 december. Houd er echter rekening mee dat de Falster 3 de hele tijd $ 199 blijft - dus het is het beste om eerder dan later te kopen.

squirrel_widget_192160

Michael Kors-apparaten zullen ook worden aangeboden, met de nieuwste Gen 5-stijlen die beschikbaar zijn met een prijsverlaging van 30% tussen 19 en 30 november. Dat betekent dat de Michael Kors Access Lexington is verlaagd tot $ 191 , en Access Bradshaw momenteel $ 203 , met andere ook langszij gesneden.

We raden altijd aan om verschillende winkeliers af te speuren om er zeker van te zijn dat je de beste prijs krijgt op Black Friday, maar op het moment van schrijven zijn dit allemaal erg goede kortingen die nog nergens anders zijn verkregen. Er is ook een vrij lange periode om uw beslissing te nemen - laat het natuurlijk niet te lang liggen.

In de VS? Bekijk onze Amerikaanse Black Friday- en Cyber Monday-dealspagina

In het Verenigd Koninkrijk? Bekijk onze pagina met Black Friday- en Cyber Monday-deals in het VK

Geschreven door Conor Allison.