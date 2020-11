Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fossil heeft vorige maand misschien pas de 5E-smartwatch gelanceerd, maar krijgt via Amazon al een tijdelijke Black Friday- korting.

Verkrijgbaar als een van de Epic Daily Deal van de retailer - wat betekent dat het alleen beschikbaar is voor vandaag, 19 november - vijf verschillende modellen van de 5E hebben hun vraagprijs met $ 100 zien dalen, waardoor de prijs is verlaagd tot een overheerlijke $ 149,95 .

Omdat er veel verschillende Fossil 5E-apparaten zijn om uit te kiezen, kunnen zowel mannen als vrouwen hiervan profiteren. Drie roestvrijstalen 42 mm dames smartwatches zijn verkleind, terwijl twee heren 44 mm apparaten - een met een leren band en de andere met zwart roestvrij staal - zijn geknipt.

De besparing vertegenwoordigt een enorme besparing van 40% op de oorspronkelijke prijs, en hoewel het mogelijk is dat we een vergelijkbare korting opnieuw zien verschijnen naarmate de Black Friday-verkoop vordert, is het uiterst onwaarschijnlijk dat we de 5E - of eigenlijk een nieuw Fossil Group-horloge - hieronder zien zakken. het kenmerk van deze deal.

Dus, wat krijgt u precies met het nieuwste Wear OS-aanbod van Fossil? Zoals de naam al doet vermoeden, is dit een voorstel dat sterk lijkt op de Fossil Gen 5-horloges, alleen deze keer wordt het geleverd met twee verschillende maatvariaties.

Zoals we al zeiden, aangezien dit - voor zover we tot nu toe kunnen nagaan - gewoon zal werken als een eendaagse deal, moet je snel handelen als je jezelf (of iemand met geluk) wilt trakteren op een nieuwe smartwatch .

Afgezien daarvan omvatten de kernfuncties alle activiteiten die de hele dag worden bijgehouden, slaap volgen, meerdaagse batterijmodi en ze worden geleverd met een ingebouwde luidspreker, waardoor oproepen om je pols of Google Assistant-reacties mogelijk zijn.

Zowel de 42 mm als de 44 mm Gen 5E-modellen hebben ook een 1,19-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 390 x 390 voor een pixeldichtheid van 328ppi, samen met 4 GB opslagruimte en 1 GB RAM.

