(Pocket-lint) - Fossil pompt al geruime tijd consequent solide Wear OS-smartwatches uit en dankzij de geneugten van Amazon Prime Day kun je nu tegen een enorm gereduceerd tarief meedoen aan de actie.

De 44 mm Fossil Gen 5 Carlyle is verkrijgbaar bij zowel Amazon US als Amazon UK en heeft een scherpe prijsverlaging gekregen - waarbij Prime-leden maar liefst 47% op het apparaat kunnen besparen. Als je in de VS bent, is de prijs verlaagd naar $ 189 - een daling van $ 295 - voor het standaardmodel met zwarte siliconen / zwarte wijzerplaat, evenals voor het volledig rookkleurige metaal en de bruine leren riem / zwarte wijzerplaat.

• Zie de deal met Fossil Gen 5 Carlyle bij Amazon US - beschikbaar voor $ 189

Dus, wat krijg je precies met de nieuwste generatie Fossil-horloges, Gen 5 genaamd? Welnu, de specificaties zijn volgepakt, maar de hoogtepunten hier zijn ingebouwde GPS, hartslagmeting en meldingen, evenals ondersteuning voor Googles suite van Wear OS-apps, zoals Google Fit en Google Pay.

De besparing is zelfs nog verleidelijker als je in het VK bent, met het model met zwarte siliconen / zwarte wijzerplaat verlaagd van £ 279 naar £ 149. Het totale pakket is hier nog steeds hetzelfde, hoewel het belangrijk is om te benadrukken dat dit, in tegenstelling tot in de VS, beschikbaar is als een Lightning Deal - wat betekent dat de deal voor een korte periode loopt of totdat deze voor 100% is geclaimd.

• Zie de Fossil Gen 5 Carlyle-deal bij Amazon UK - beschikbaar voor £ 149

Met dat in gedachten is dit het perfecte moment om voor Black Friday geld in te zamelen en een Wear OS-horloge op te halen. Met Fossil Gen 6 aan de horizon is Prime Day vrijwel zeker een van de laatste kansen die u zult hebben om te profiteren van de retailer die voorraad wil ontladen.

Geschreven door Conor Allison. Bewerken door Dan Grabham.