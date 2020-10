Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fossil heeft de Gen 5E-smartwatch gelanceerd, die alle belangrijke functies van de Gen 5-smartwatch biedt, maar met meer maten om uit te kiezen.

De Fossil Gen 5E smartwatch is verkrijgbaar in een 44 mm kastoptie en een nieuwe kleinere 42 mm kastoptie. Beide formaten bieden de hele dag activiteiten-tracking, slaap-tracking, meerdaagse batterijmodi en ze worden geleverd met een ingebouwde luidspreker, zodat u om uw pols kunt bellen of Google Assistant kunt bellen.

Beide Gen 5E-modellen hebben ook een 1,19-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 390 x 390 voor een pixeldichtheid van 328ppi, samen met 4 GB opslagruimte en 1 GB RAM.

De Qualcomm Snapdragon Wear 3100-processor zit onder de motorkap en er is een versnellingsmeter, gyroscoop, off-body IR-sensor en een PPG-hartslagsensor.

De Fossil Gen 5E smartwatch is verkrijgbaar in een aantal verschillende stijlen, waaronder een zwarte roestvrijstalen behuizing en een zwarte siliconen band in de 44 mm behuizing en een roségouden roestvrijstalen behuizing met kristallen rond het gezicht en een roze band in de 42 mm-optie. Ze hebben allemaal verwisselbare banden.

Beide modellen worden aangedreven door Googles Wear OS-platform en ze hebben allebei NFC aan boord voor Google Pay , waardoor betalingen rechtstreeks vanaf je pols mogelijk zijn.

De Fossil Gen 5E smartwatch zal "tegen" 3 november in de VS worden verzonden en kost $ 249. Het kost £ 249 in het VK, maar er wordt geen beschikbaarheidsdatum vermeld.

Geschreven door Britta O'Boyle.