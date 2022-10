Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Play Store listing voor Fitbit's Android app is bijgewerkt, en - naast het tonen van een herontwerp van de telefoon app - laat zien hoe de Fitbit app voor Wear OS eruit zal zien op je pols wanneer je het laadt op een smartwatch met Google's platform.

Deze store listing toont verschillende screenshots van binnen de UI van de Fitbit app, die de meeste belangrijke functies van de fitness tracking app laten zien.

Daarin zien we hoe de schermen voor je dagelijkse stappentelling, slaap, hartslag en activiteit eruit zien op de pols, met allemaal een ontwerp dat heel goed past bij wat we onlangs hebben gezien van andere Wear OS-apps.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Een van die screenshots toont wat lijkt op een gegevensscherm tijdens de training, met bovenaan de hartslag - en bijbehorende kleurgecodeerde zones - en vervolgens andere gegevens zoals stappen, verbrande calorieën en trainingsduur.

We weten dat Fitbit een belangrijk onderdeel gaat vormen van de gezondheids- en activiteitentrackingmogelijkheden van de Pixel Watch, die binnenkort wordt gelanceerd. En nu deze app in de Play Store staat met Wear OS screenshots, lijkt het erop dat we hem ook op andere Wear OS-apparaten kunnen downloaden.

Zodra hij op een horloge staat, krijgen we een beter idee van het gebruik, maar de details en functies laten zien dat het op zijn minst een completer aanbod zal zijn dan Google's huidige Fit-app.

Geschreven door Cam Bunton.