(Pocket-lint) - Fitbit is van plan om woensdag nieuwe apparaten aan te kondigen.

Het wearables-bedrijf dat eigendom is van Google zal op 24 augustus onthullen wat lijkt op ten minste één nieuwe wearable, volgens een close-up van misschien een nieuw Fitbit Sense- of Versa-apparaat dat het op Twitter heeft gedeeld. De tweet vertelt volgers om hun kalenders te markeren, en de tijdstempel op het apparaat zelf leest "08.24.22". Het onthult niet of er een livestream zal zijn, hoe laat we de dropping kunnen verwachten, of zelfs wat er zal worden aangekondigd.

De geruchtenmolen vermoedt momenteel dat de Fitbit Sense 2 en Versa 4 aan dek zijn, vanwege gelekte afbeeldingen van nieuwe Sense, Versa, en zelfs Inspire fitness bands die allemaal zijn opgedoken in recente lekken.

Als we het apparaat in Fitbit's tweet wat beter bekijken, lijkt het erop dat Fitbit heeft besloten om af te zien van de all-touch aanpak door fysieke knoppen te introduceren. Dat is misschien voor sporters die gevoelig zijn voor zweetvingers en die misschien verlangen naar eenvoudig aan te raken knoppen op hun wearable-apparaten. Volgens geruchten zou Apple ook bezig zijn met de ontwikkeling van een robuuste Apple Watch met precies deze gedachte in het achterhoofd. Dat is logisch: Mensen die een smartwatch of fitnesstracker bezitten, willen die waarschijnlijk kunnen gebruiken tijdens het sporten of wanneer en waar dan ook, en fysieke knoppen kunnen hun wearable veel toegankelijker maken, ongeacht de situatie of persoon.

Fysieke knoppen kunnen ook een verleidelijke functie zijn voor klanten met een handicap die behoefte hebben aan een extra invoermethode naast alleen aanraking.

Natuurlijk heeft Fitbit nog niet gezegd wat de knoppen zullen doen of op welke apparaten ze zullen zitten, maar het zal blijkbaar meer delen in een kwestie van uren.

Geschreven door Maggie Tillman.