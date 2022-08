Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Fitbit heeft een hele reeks nieuwe producten aangekondigd, waaronder de Sense 2, die de plaats inneemt van de Sense als vlaggenschip van het bedrijf.

Hoewel de Sense 2 nu eigendom is van Google - en het bedrijf de Sense als een smartwatch beschouwt - is er geen Wear OS aan boord, maar is er gekozen voor een nieuw ontworpen gebruikersinterface, met een tegelontwerp voor eenvoudige navigatie en aanpassingen.

De Sense 2 biedt wel een compleet herontwerp van de buitenkant ten opzichte van zijn voorganger, met 10 procent dunner en 15 procent lichter, samen met meer afgeronde randen en een zachtere benadering. Fitbit beweert dat het apparaat een "lager zwaartepunt" heeft, zodat je nauwelijks merkt dat het om je pols zit.

Op het gebied van functies biedt de Sense 2 genoeg, met de gebruikelijke aan boord inclusief een hartslagmeter, SpO2 sensor en er is ook een nieuwe sensor om lichaamsrespons en stressmanagement te monitoren.

De Sense 2 waarschuwt je echter niet alleen wanneer het een verandering detecteert, het zal je ook vragen hoe je je voelt, of dat nu blij, verdrietig of iets ertussenin is, en geeft ook enkele aanbevelingen om over de verandering na te denken.

Daarnaast komt de Sense 2 met 20 extra oefenmodi bovenop die van de Sense, waaronder dansen en gewichtheffen, en er is ook een nieuw slaapprofiel klok die je zal vertellen op welk dier je slaap lijkt, met zes mogelijke opties waaronder een egel.

De Fitbit Sense 2 heeft een batterijlevensduur van zes dagen en zal £269,99 of €299,95 kosten wanneer hij in de verkoop gaat. Hij is verkrijgbaar in drie kleuren.

Geschreven door Britta O'Boyle. Bewerken door Chris Hall.