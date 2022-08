Fitbit's 2022 line-up is volledig uitgelekt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - We hebben nog geen Fitbit lanceringen gezien in 2022, maar dat staat op het punt te veranderen, met drie nieuwe apparaten die de scène raken.

Betrouwbare tipgever. OnLeaks, samen met 91Mobiles, toonde enkele hoge-resolutie afbeeldingen waarin de nieuwe apparaten worden gedetailleerd.

Als je van het ontwerp van de vorige generaties, het goede nieuws is dat de nieuwe modellen hebben een vertrouwde styling, voor het grootste deel.

De Fitbit Sense 2 zal beschikbaar zijn in de kleuren Gold, Graphite en Platinum en heeft een zeer vergelijkbare esthetiek als zijn voorganger.

We missen details als het gaat om de interne onderdelen, maar we kunnen zien dat er twee gaten aan weerszijden van de knop zijn - vermoedelijk gebruikt voor microfoons of luidsprekers.

De bezel heeft ook een gladder uiterlijk met wat een meer matte afwerking lijkt te zijn in vergelijking met de Fitbit Sense. We kunnen ook zien dat de antennelijnen zijn verdwenen.

De Versa 4 is een soortgelijk verhaal, met alleen Graphite en Rose getoonde kleuropties, maar als het vorige model iets om door te gaan, zouden we meer verwachten.

Ook hier zien we gaten aan weerszijden van de knop, evenals een gladde rand zonder randen met een meer matte look.

We hebben ook geen specificaties voor dit model, maar het zal naar verwachting lager geprijsd zijn dan de Sense 2 en komt zonder een ECG-sensor.

Tot slot hebben we de Fitbit Inspire 3, getoond in zwart, roze en gele opties. Dit ontwerp is een meer radicale afwijking van het vorige model.

Het nieuwe model lijkt een band te hebben die de hele tracker omsluit, niet al te verschillend van de Xiaomi Mi Band 6, in plaats van het gesegmenteerde ontwerp van de Inspire 2.

Natuurlijk, de Inspire zal naar verwachting de meest betaalbare van het stel zijn.

We hebben geen specifieke data als het gaat om een officiële lancering, maar alle drie de apparaten worden verwacht in de komende maanden. Dus als je in de markt bent voor een Fitbit, kun je voorlopig beter nog even je muntjes inhouden.

Luke Baker