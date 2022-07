Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Fitbit Sense smartwatch zou binnenkort een opvolger kunnen krijgen genaamd de Fitbit Sense 2, en het zou kunnen komen naast de Versa 4. Foto's van deze fitnesstrackers zijn online uitgelekt.

9to5Google deelde de gelekte beelden, onthullend Fitbit staat op het punt om mogelijk capacitieve knoppen te dumpen voor beide apparaten. Afgezien van de knoppen, is de grootste update gespot in de nieuwe lekken de bezel van de Sense 2.

9to5Google

De originele Sense heeft een EKG-sensor ingebed in een metalen frame rond de behuizing. Nu lijkt het erop dat Fitbit een EKG-sensor in de bezel onder het glazen touchscreen zal plaatsen. Misschien moet je het glazen scherm aanraken om de EKG-functie te gebruiken. Momenteel vereist zowel de Apple Watch als de Samsung Galaxy Watch 4 dat gebruikers metalen knoppen aanraken om een EKG-circuit te voltooien.

Verder wordt vermoed dat de Sense 2 een lichaamstemperatuursensor, ingebouwde GPS en een waterbestendigheid van 50 meter heeft.

Wat de Versa 4 betreft, tonen de onlangs uitgelekte foto's een sensor array identiek aan die op de Versa 3, zoals opgemerkt door 9to5Google. Het lijkt te ontbreken aan een EKG of lichaamstemperatuur sensor. Maar het heeft naar verluidt een microfoon, ingebouwde GPS, en 50 meter waterbestendigheid. Met andere woorden, de Versa 4 krijgt geen grote hardware upgrade. Maar hij krijgt mogelijk wel nieuwe softwarefuncties.

Fitbit lanceert meestal nieuwe hardware in de lente. De lente van 2022 kwam en ging echter zonder nieuwe Fitbit-apparaten. Google, dat eigenaar is van Fitbit, lanceert volgens de geruchten dit najaar de nieuwste Pixel-telefoons en de Pixel Watch. De Pixel Watch zal naar verluidt ook Fitbit-integratie bieden. Tel het allemaal bij elkaar op, en misschien verschijnen de Sense 2 en Verse 4 later dit jaar ook wel.

Geschreven door Maggie Tillman.