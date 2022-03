Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fitbit heeft aangekondigd dat het zijn Ionische smartwatch terugroept, na meldingen van oververhitting en verbranding door gebruikers.

Het bedrijf dat nu eigendom is van Google, bracht het apparaat – de eerste echte smartwatch – uit in 2017, maar geeft nu aan dat het vrijwillig samenwerkt met de Consumer Product Safety Commission om het terug te roepen.

Fitbit zegt dat het meer dan 100 meldingen heeft ontvangen van oververhitting van de lithium-ionbatterij van het horloge, evenals 78 meer die verband houden met brandwonden voor dragers - waarvan twee derdegraads brandwonden, met ook vier gevallen van tweedegraads brandwonden.

"Klantveiligheid is altijd de topprioriteit van Fitbit, en uit grote voorzichtigheid voeren we een vrijwillige terugroeping van Fitbit Ionic-smartwatches", aldus het bedrijf in een blogpost .

De CPSC schat in zijn officiële lijst dat er sinds de lancering een miljoen Ionische smartwatches zijn verkocht in de VS, met nog eens 693.000 eenheden die internationaal zijn verzonden.

Natuurlijk, als je een van de velen bent die er een bezit, raadt Fitbit je aan om het onmiddellijk te gebruiken. Om het probleem goed te maken, biedt het ook een volledige terugbetaling aan.

Klanten die een Ionic bezitten, kunnen een prepaid-verpakking aanvragen om deze te retourneren - ze ontvangen een terugbetaling van $ 299 bij ontvangst van het apparaat - door te bellen naar 888-925-1764 (indien in de VS) of door Fitbit's online restitutieportaal te bezoeken.

Het biedt ook een kortingscode van 40% voor geselecteerde Fitbit-apparaten, en voor degenen die van plan zijn hun teruggave uit te geven aan een nieuw model, bekijk zeker onze uitgebreide gids voor de beste Fitbit-trackers om een beter idee te krijgen van die geschikt is voor uw behoeften.

Geschreven door Conor Allison.