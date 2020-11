Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fitbit introduceert Google Assistant-ondersteuning voor Fitbit Sense en Fitbit Versa 3. Vanaf 19 november 2020 komt er een Fitbit OS 5.1-update uit in de VS. De update brengt ook nieuwe functies voor bloedzuurstofmonitoring, Alexa-hoorbare antwoorden en meer.

Houd er rekening mee dat beide smartwatches van Fitbit al Amazon Alexa ondersteunen. Nu zijn ze met Google Assistant in feite de eerste smartwatches die een native keuze tussen de twee bieden. Fitbit kondigde eerder dit jaar aan Google Assistant te gaan ondersteunen. We vermoeden dat extra Fitbit-apparaten uiteindelijk de stemassistent van Google zullen ondersteunen, aangezien Google Fitbit koopt .

Maak je echter geen zorgen dat je Fitbit de Alexa-functionaliteit verliest, want Fitbit OS 5.1 biedt de mogelijkheid om Alexa hoorbaar op je vragen te laten antwoorden. Je smartwatch heeft een luidspreker, zodat je Alexas reacties kunt horen in plaats van ze te zien.

Om te wisselen tussen welke stemassistent u gebruikt, start u gewoon de bijbehorende app en gaat u naar de instellingen. Zie Fitbits FAQ voor meer details.

Fitbit OS 5.1 verbetert ook de bel- en berichtfunctionaliteit. De Fitbit Versa 3 en Sense kunnen nu oproepen direct beantwoorden wanneer een telefoon in de buurt is, terwijl ze voorheen oproepen konden accepteren of weigeren, maar je nog steeds in je telefoon moest spreken. De horloges ondersteunen ook spraak-naar-tekst op Android. Ten slotte vereist de SpO2-bloedzuurstof-tracking van de horloges niet langer een speciale wijzerplaat om bloedzuurstofgegevens te zien.

Dat gezegd hebbende, zei Fitbit dat het nieuwe SpO2-wijzerplaten voor de horloges ontwikkelt. Ze zouden tegen het einde van het jaar moeten arriveren.

