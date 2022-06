Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Meta's smartwatch met dubbele camera, die het afgelopen jaar herhaaldelijk is uitgelekt, is volgens een nieuw rapport in de ijskast gezet.

Bloomberg heeft beweerd dat Meta ervoor kiest om zich in plaats daarvan te richten op andere wearables.

Afgelopen oktober werd een uitgelekte afbeelding van het horloge gespot in een app voor de Ray-Ban Stories slimme bril. Zoals voor het eerst gemeld door Bloomberg, toonde de afbeelding een vierkant-maar-rond-omrande wearable, compleet met een inkeping en een front-facing camera. Het horloge werd ook Milan genoemd in de code, maar is door de pers aangeduid als de Meta Watch.

Afgelopen zomer doken er ook berichten op dat Meta werkte aan een smartwatch met een vijf-megapixelcamera op de wijzerplaat en een 12-megapixelcamera aan de achterkant. Andere rapporten suggereerden dat het horloge gezondheids-, fitness- en berichtenfuncties zou hebben. Er wordt gedacht dat je het apparaat zou kunnen beheren met je Facebook-account en dat je direct vanaf het horloge berichten zou kunnen plaatsen op Facebook en Instagram. Connectiviteitsopties zouden Wi-Fi, GPS en eSIM-ondersteuning omvatten. Verwacht werd dat het horloge volgend voorjaar in de verkoop zou gaan voor 349 dollar.

Bloomberg suggereerde dat Meta sommige van deze functies zou kunnen gebruiken in andere wearables. Het horlogeproject zou op een gegeven moment zelfs weer nieuw leven ingeblazen kunnen worden.

Los van het horloge, heeft The Information gesuggereerd dat Meta niet langer Portal-apparaten voor consumenten zal maken. Het zal in plaats daarvan een lijn produceren die gericht is op bedrijven.

Geschreven door Maggie Tillman.