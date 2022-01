Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In juni 2021 hoorden we voor het eerst geruchten over een aankomende Facebook (of Meta , zoals het nu heet) smartwatch, daarna dook in oktober een afbeelding op van het toestel.

Nu heeft de Nederlandse media-outlet LetsGoDigital patentinformatie blootgelegd die meer over het apparaat onthult.

Zoals eerder gemeld, zal het apparaat een afneembaar scherm hebben, maar nu hebben we informatie over hoe dat precies zou kunnen werken.

Het patent beschrijft twee smartwatch-apparaten , een met een vierkant scherm dat erg lijkt op de afbeelding die in oktober is gelekt, en een met een meer traditionele ronde rand.

Zoals te zien is in de afbeelding hierboven, is het model met het ronde display ontworpen om te worden gedraaid, waardoor je verschillende cameralenzen kunt selecteren.

We zullen geïnteresseerd zijn om te zien of het rotatiemechanisme alleen voor cameraselectie is of dat het horloge een enkele sensor zal hebben en door het draaien van het scherm verschillende lenzen ervoor te plaatsen, hoe dan ook, het is een intrigerend concept.

Het scherm op beide modellen wordt op zijn plaats gehouden door magneten en is afneembaar. De versie met ronde wijzerplaat heeft vijf vaste standen waarnaar hij kan worden gedraaid, terwijl het vierkante horloge er vier heeft.

De camera's kunnen worden gebruikt om foto's en video's te maken, zoals je zou verwachten, maar de documentatie laat doorschemeren dat Meta grotere plannen heeft met de horloges.

De documentatie concentreert zich op de geplande AR- en VR- integraties en suggereerde dat de talrijke geïntegreerde sensoren dit op de een of andere manier zullen helpen.

De horloges zijn de thuisbasis van sensoren voor lichaamstemperatuur, hartslagmeters, bewegingssensoren en sensoren voor activiteitsherkenning.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 23 juni 2021 Prime Day 2021 zit er nu op!

Deze sensoren komen vrij veel voor bij alle smartwatches, dus we weten niet precies hoe Meta ze wil gebruiken om VR- en AR-ervaringen te bevorderen, maar we zijn verheugd om erachter te komen.

Geschreven door Luke Baker.